'Thầy bói' Thúy Nga phán Kim Lý và Hồ Ngọc Hà có tướng phu thê, tiết lộ về con chung của cặp đôi

Khoe ảnh chụp chung cùng Kim Lý và Hồ Ngọc Hà, danh hài Thúy Nga có nhận xét bất ngờ về đôi "trai tài gái sắc" của showbiz Việt.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã hội ngộ nhiều nghệ sĩ Việt khi chạy show tại Mỹ. Trên trang Facebook cá nhân, nữ nghệ sĩ chia sẻ loạt ảnh chụp cùng nhiều đàn em thân thiết như: Dương Triệu Vũ, Quang Hà, Quách Tuấn Du... Đáng chú ý, cặp đôi Kim Lý và Hồ Ngọc Hà cũng có mặt.

Thúy Nga khoe ảnh hội ngộ Kim Lý và Hồ Ngọc Hà tại Mỹ - Ảnh: FB

Sau khi gặp gỡ và chụp ảnh lưu niệm cùng "Nữ hoàng giải trí" và bạn trai, Thúy Nga bất ngờ trổ tài "thầy bói". Cô khiến cư dân mạng thích thú khi phán rằng cặp đôi "Cả một trời thương nhớ" có tướng phu thê. Nếu cả hai có con với nhau thì em bé cũng đẹp chấn động vì thừa hưởng nhan sắc của bố mẹ.

Thúy Nga nhận xét cặp đôi có tướng phu thê - Ảnh: FB

"Hồ Ngọc Hà và Kim Lý nhìn 2 gương mặt này rất hợp duyên phu thê. Hai bạn này mà sinh con thì con của họ sẽ đẹp chấn động showbiz... Lần đầu tiên tui thử làm Thầy công khai nha... thời gian coi có đúng không nha... nếu hỏng đúng thì trở về làm hài lại nha!".

Dưới bài viết, danh hài Thúy Nga nhận được sự đồng tình của đông đảo cư dân mạng.

Trước đó, ca sĩ Phương Thanh cũng từng khẳng định 'hai đứa này lấy nhau chắc luôn' khi xem ảnh cặp đôi chụp chung - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vướng nghi án "rạn nứt" tình cảm. Tuy nhiên ngay sau đó, cặp đôi đã đập tan tin đồn khi xuất hiện tình tứ tại sự kiện. Người hâm mộ hi vọng tình yêu đẹp của cặp đôi sẽ sớm kết thúc bằng một hôn lễ hoành tráng.

Giữa ồn ào chia tay, Kim Lý chứng minh mối quan hệ với Hồ Ngọc Hà vẫn rất tốt đẹp Vướng tin đồn rạn nứt tình cảm với nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Kim Lý chẳng cần lên tiếng giải thích vẫn chứng minh cả hai đang yêu đương thắm thiết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-boi-thuy-nga-phan-kim-ly-va-ho-ngoc-ha-co-tuong-phu-the-tiet-lo-ve-con-chung-cua-cap-doi-341166.html