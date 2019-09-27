Hì hục tập gym, Hồ Ngọc Hà khiến dân tình 'đỏ mặt' vì vòng một chực trào khỏi áo

Ở tuổi 35 và từng trải qua một lần sinh nở nhưng ca sĩ Hồ Ngọc Hà vẫn khiến nhiều đàn em phải xuýt xoa, ngưỡng mộ bởi nhan sắc rạng ngời cùng vóc dáng nuột nà khó cưỡng. Được biết, để có được sắc vóc cuốn hút như hiện tại, "nữ hoàng giải trí" phải duy trì chế độ tập luyện khoa học, ăn uống khắt khe.

Mới đây, giọng ca Cả một trời thương nhớ vừa đăng tải lên trang cá nhân clip tập luyện trong phòng gym cùng bạn trai Kim Lý. Diện quần thể thao và áo crop-top ôm sát cơ thể, Hà Hồ khoe trọn thân hình săn chắc không chút mỡ thừa. Ở những động tác cúi người, cô khiến dân tình không khỏi "thót tim" khi vòng 1 đầy đặn như muốn bung ra khỏi áo.