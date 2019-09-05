Đi làm từ thiện cùng Kim Lý, Hồ Ngọc Hà bị dân mạng ‘ném đá’ vì lý do không ngờ

Mới đây, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà bất ngờ bị cư dân mạng chỉ trích khi đi làm từ thiện chỉ vì không buộc tóc gọn gàng.

Sau chuyến du lịch tại trời Tây, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã trở về Việt Nam và tham gia một chuyến thiện nguyện cùng bạn trai Kim Lý. Trên trang cá nhân, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” chia sẻ những khoảnh khắc xúc động khi thăm hỏi các bệnh nhi gặp hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Hà Hồ còn tận tình hỏi bác sĩ về trường hợp của từng em nhỏ và kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ.

Vừa về Việt Nam, Hà Hồ đã cùng Kim Lý đến bệnh viện thăm các em nhỏ - Ảnh: Instagram

Hành động ý nghĩa này của Hà Hồ nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, một số ý kiến lại chỉ trích nữ ca sĩ vì ngoại hình của cô: “Tại sao lại được khoác áo blouse trắng? Tóc tai lại xõa xuống như vậy? Vì là người nổi tiếng hả”, “Đi vào bệnh viện mà tóc tai không gọn gàng vậy chị? Cái tối thiểu thôi mà?”...

Bình luận chỉ trích của cư dân mạng - Ảnh: Instagram

Theo đó, những anti-fan này cho rằng Hồ Ngọc Hà quá coi trọng vẻ bề ngoài nên có phần điệu đà, không tuân theo quy định mặc áo blouse trắng vào phòng vô trùng phải buộc tóc gọn gàng của bệnh viện. Ngay sau đó, người hâm mộ đã lên tiếng bênh vực nữ ca sĩ: “Có những người không nhìn vào chuyện tốt đẹp người ta làm mà lúc nào cũng soi mói, chỉ trích những chuyện cỏn con”.

Hà Hồ từng bị chỉ trích vì đi từ thiện nhưng lại mang khẩu trang - Ảnh: Internet

Đây không phải lần đầu tiên nữ ca sĩ vấp phải sự phản ứng gay gắt của công chúng khi đi làm từ thiện. Trước đó, cô từng bị dân mạng “ném đá” vì đeo khẩu trang đi làm từ thiện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/di-lam-tu-thien-cung-kim-ly-ho-ngoc-ha-bi-dan-mang-nem-da-vi-ly-do-khong-ngo-336808.html