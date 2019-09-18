Hồ Ngọc Hà ‘thả rông’ luyện tập trên sân khấu, dân mạng 'nóng mắt' vì vòng 1 lồ lộ phản cảm

Hậu trường 18/09/2019 17:22

Mới đây, hình ảnh nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà “thả rông” vòng 1 trên sân khấu đã nhận về sự chỉ trích của cộng đồng mạng vì phản cảm.

Là người đẹp có phong cách thời trang sành điệu cùng khả năng biến hóa đa dạng, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà luôn chứng minh được đẳng cấp “nữ hoàng giải trí” của mình. Tuy nhiên, vì quá “nghiện” những bộ đồ bó sát nên Hà Hồ không ít lần mắc lỗi trang phục trên sân khấu khiến cô trở nên kém duyên trong mắt công chúng.

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Những bộ đồ bó sát dễ gây phản cảm của Hà Hồ - Ảnh: Internet

Mới đây, cộng đồng mạng lại được một phen “dậy sóng” trước hình ảnh "nhức mắt" của Hồ Ngọc Hà trên sân khấu. Qua hình ảnh được lan truyền trên mạng, bạn gái Kim Lý diện quần jean bó sát kết hợp với áo thun đơn giản. Tuy nhiên, điều gây chú ý chính là việc nữ ca sĩ hoàn toàn “thả rông” và để lộ điểm nhạy cảm trước ống kính.

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Hà Hồ vô tư 'thả rông' khi đang luyện tập...
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... để lộ bộ phận nhạy cảm - Ảnh: Internet

Trong khi người hâm mộ cảm thấy khó hiểu khi thần tượng lại có thể mắc lỗi trang phục thiếu tinh tế đến như vậy thì antifan lại được dịp chỉ trích nữ ca sĩ. Bên cạnh đó, Hồ Ngọc Hà còn tiếp tục vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ vòng 1.

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Trước đó, Hà Hồ cũng gặp lỗi trang phục tương tự khi không diện nội y - Ảnh: Internet

Đây không phải là lần đầu tiên hình ảnh “thả rông” của Hà Hồ gây bão mạng. Trước đó, người đẹp cũng từng đăng tải hình ảnh không diện nội y lên trang cá nhân và nhận về không ít “gạch đá” từ cộng đồng mạng. Trước những phản ứng tiêu cực của khán giả, giọng ca “Vẻ đẹp 4.0” đã gỡ bài đăng. Tuy nhiên, hành động này đã khiến hình ảnh của cô phần nào xấu đi trong mắt công chúng.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Hà Hồ Kim Lý

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