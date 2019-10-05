Dân mạng tìm ra điểm bất thường, rộ tin Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã chia tay?

Hậu trường 05/10/2019 10:39

Dù không phải là lần đầu Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vướng nghi án trục trặc tình cảm nhưng người hâm mộ vẫn không khỏi hoang mang.

Hồ Ngọc HàKim Lý là một trong những cặp đôi đang nhận được rất nhiều tình cảm của người hâm mộ. Sau thời gian dài hẹn hò, cách đây ít tháng, cả hai chính thức công khai mối quan hệ nhân kỷ niệm 2 năm bên nhau. Cả Hà Hồ và Kim Lý không còn e dè mà thoải mái thể hiện nhiều cử chỉ ngọt ngào, yêu thương dành cho đối phương. Nhiều người hâm mộ tỏ ra vui mừng vì sau nhiều thị phi trong chuyện tình cảm, "Nữ hoàng giải trí" cũng tìm được hạnh phúc.

ho ngoc ha va kim ly 1
Khoảnh khắc ngọt ngào của Kim Lý và Hà Hồ trong chuyến du lịch châu Âu cách đây không lâu - Ảnh: FB
ho ngoc ha va kim ly 2
Nam diễn viên tạo được mối quan hệ thân thiết với con trai và bố mẹ người yêu - Ảnh: FB

Thế nhưng mới đây, trên mạng xã hội lại bất ngờ rộ tin Hồ Ngọc Hà đang gặp trục trặc tình cảm với tài tử phim "Hương ga" khiến nhiều người hoang mang. Thông tin này khởi nguồn từ việc dân mạng bất ngờ phát hiện ra Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã hủy kết bạn với nhau trên Facebook. Đáng chú ý là ít giờ trước, giọng ca Cả một trời thương nhớ còn tuyên bố lạ trên story: "Ừ thì thất tình, có sao đâu". Về phía Kim Lý, anh vẫn chưa có động thái gì liên quan đến chuyện tình cảm.

ho ngoc ha va kim ly 3
Cặp đôi hủy kết bạn trên Facebook cá nhân - Ảnh: FB
ho ngoc ha va kim ly 4
Trong lúc này, Hà Hồ lại khiến fan hoang mang khi thông báo: 'Uh thì thất tình, có sao đâu' - Ảnh: Story

Trước đó vào giữa năm 2018, cặp đôi cũng vướng nghi án "đường ai nấy đi". Tuy nhiên rất nhanh sau đó, ca sĩ Hồ Ngọc Hà và bạn trai lại sánh bước bên nhau tại sự kiện, đập tan tin đồn rạn nứt.

Hì hục tập gym, Hồ Ngọc Hà khiến dân tình 'đỏ mặt' vì vòng một chực trào khỏi áo

Hì hục tập gym, Hồ Ngọc Hà khiến dân tình 'đỏ mặt' vì vòng một chực trào khỏi áo

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà khiến dân mạng "đứng ngồi không yên" khi đăng tải clip tập luyện chăm chỉ ở phòng gym, để lộ vòng 1 "khủng".

Xem thêm
Từ khóa:   Kim Lý Hồ Ngọc Hà Hồ Ngọc Hà chia tay Kim Lý

TIN MỚI NHẤT

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 4 giờ 7 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 5 giờ 7 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 6 giờ 7 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026