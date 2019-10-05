Dân mạng tìm ra điểm bất thường, rộ tin Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã chia tay?

Dù không phải là lần đầu Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vướng nghi án trục trặc tình cảm nhưng người hâm mộ vẫn không khỏi hoang mang.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý là một trong những cặp đôi đang nhận được rất nhiều tình cảm của người hâm mộ. Sau thời gian dài hẹn hò, cách đây ít tháng, cả hai chính thức công khai mối quan hệ nhân kỷ niệm 2 năm bên nhau. Cả Hà Hồ và Kim Lý không còn e dè mà thoải mái thể hiện nhiều cử chỉ ngọt ngào, yêu thương dành cho đối phương. Nhiều người hâm mộ tỏ ra vui mừng vì sau nhiều thị phi trong chuyện tình cảm, "Nữ hoàng giải trí" cũng tìm được hạnh phúc.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Kim Lý và Hà Hồ trong chuyến du lịch châu Âu cách đây không lâu - Ảnh: FB

Nam diễn viên tạo được mối quan hệ thân thiết với con trai và bố mẹ người yêu - Ảnh: FB

Thế nhưng mới đây, trên mạng xã hội lại bất ngờ rộ tin Hồ Ngọc Hà đang gặp trục trặc tình cảm với tài tử phim "Hương ga" khiến nhiều người hoang mang. Thông tin này khởi nguồn từ việc dân mạng bất ngờ phát hiện ra Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã hủy kết bạn với nhau trên Facebook. Đáng chú ý là ít giờ trước, giọng ca Cả một trời thương nhớ còn tuyên bố lạ trên story: "Ừ thì thất tình, có sao đâu". Về phía Kim Lý, anh vẫn chưa có động thái gì liên quan đến chuyện tình cảm.

Cặp đôi hủy kết bạn trên Facebook cá nhân - Ảnh: FB

Trong lúc này, Hà Hồ lại khiến fan hoang mang khi thông báo: 'Uh thì thất tình, có sao đâu' - Ảnh: Story

Trước đó vào giữa năm 2018, cặp đôi cũng vướng nghi án "đường ai nấy đi". Tuy nhiên rất nhanh sau đó, ca sĩ Hồ Ngọc Hà và bạn trai lại sánh bước bên nhau tại sự kiện, đập tan tin đồn rạn nứt.

Hì hục tập gym, Hồ Ngọc Hà khiến dân tình 'đỏ mặt' vì vòng một chực trào khỏi áo Ca sĩ Hồ Ngọc Hà khiến dân mạng "đứng ngồi không yên" khi đăng tải clip tập luyện chăm chỉ ở phòng gym, để lộ vòng 1 "khủng".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-mang-tim-ra-diem-bat-thuong-ro-tin-ho-ngoc-ha-va-kim-ly-da-chia-tay-340009.html