Là kẻ 'sợ hãi và chạy trốn hôn nhân', Hồ Ngọc Hà nhắn nhủ điều bất ngờ khi không thể dự lễ cưới của Đông Nhi

Hậu trường 09/11/2019 13:53

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà thừa nhận bản thân là người không tin vào sự trói buộc của hôn nhân, nhưng nhìn vào tình yêu giữa Đông Nhi và Ông Cao Thắng cô đã có thêm niềm tin.

Tối nay, lễ cưới được mong đợi nhất năm giữa ca sĩ Đông Nhi và Ông Cao Thắng sẽ diễn ra tại Phú Quốc. Hiện tại, mọi khâu chuẩn bị đang được hoàn tất. Nhiều nghệ sĩ đình đám cũng nô nức "đổ bộ" Phú Quốc để chuẩn bị tham gia lễ cưới thế kỷ này.

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Kết thúc viên mãn của Đông Nhi và Ông Cao Thắng sau 10 năm yêu nhau - Ảnh: FB

Dù đã nhận được thiệp mời nhưng ca sĩ Hồ Ngọc Hà lại kẹt lịch quay không thể hủy nên đành lỗi hẹn với đàn em. Việc bỏ lỡ sự kiện này khiến cô rất tiếc nuối. Không thể đến tận nơi chứng kiến hôn lễ, Hà Hồ không quên gửi lời chúc hạnh phúc đến Đông Nhi và Ông Cao Thắng.

Trong lời chúc được đăng tải trên Facebook, bà mẹ một con thừa nhận mình là người sợ hãi và luôn chạy trốn hôn nhân. Tuy nhiên, khi nhìn vào hạnh phúc của đàn em, cô lại bắt đầu có niềm tin vào tình yêu và hôn nhân.

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Hà Hồ nhắn nhủ đến đàn em hãy thật hạnh phúc để cô có thêm niềm tin vào hôn nhân - Ảnh: FB

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà nhắn nhủ: "Lỡ cuộc hẹn với hai em, rất rất tiếc.

Chị vốn dĩ là người chẳng tin lắm vào sự trói buộc. Ấy thế mà, nhìn hình ảnh của hai em đã cho chị hiểu thêm rằng dài lâu hay không không chỉ phụ thuộc vào ý trời mà còn là đúng người. Hai đứa truyền cảm hứng cho những kẻ luôn sợ hãi và chạy trốn hôn nhân như bọn chị.

Chờ xem tiệc cưới tối nay em hạnh phúc tột cùng và quậy banh thế nào để chích cho chị một mũi “tiến” nhé. Chúc 2 em thật rạng rỡ và hạnh phúc mãi mãi".

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Người hâm mộ hi vọng Hà Hồ sẽ thay đổi suy nghĩ về hôn nhân và kết thúc viên mãn cho tình yêu với Kim Lý bằng một hôn lễ hoành tráng - Ảnh: FB

Theo thông tin ban đầu, đám cưới Đông Nhi và Ông Cao Thắng được tổ chức với chi phí lên đến 10 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những lễ cưới được đầu tư khủng nhất từ trước đến nay của showbiz Việt. 

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Đông Nhi và Ông Cao Thắng đám cưới Đông Nhi

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