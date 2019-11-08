Lễ rước dâu Đông Nhi - Ông Cao Thắng: Lộ diện bố chồng là đại gia nổi tiếng

Sáng nay, người hâm mộ hân hoan chứng kiến lễ rước dâu của cặp đôi Đông Nhi và Ông Cao Thắng . Cuối cùng, hôn lễ được mọi người mong chờ nhất showbiz Việt năm nay cũng đã diễn ra long trọng và hoành tráng.

Những hình ảnh ấn tượng nhất trong hôn lễ thế kỷ của cặp đôi - Ảnh: Internet

Từ sáng, Ông Cao Thắng đã dẫn đầu đoàn siêu xe tiền tỷ đến nhà ca sĩ Đông Nhi để thực hiện các nghi thức rước nàng về dinh. Bố mẹ của chú rể cũng có mặt trong đoàn xe đến nhà gái hỏi vợ cho con trai.

Hai bên sui gia chụp ảnh lưu niệm cùng nhau trong ngày vui của hai con - Ảnh: FB

Đông Nhi rạng rỡ chụp ảnh tại nhà chồng, bố Ông Cao Thắng mặc vest lịch lãm trong ngày cưới của con trai - Ảnh: FB

Được biết, bố Ông Cao Thắng là một đại gia nổi tiếng. Ông là người đứng đầu tập đoàn nhựa Tân Hiệp Hưng.