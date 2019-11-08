Lễ rước dâu Đông Nhi - Ông Cao Thắng: Lộ diện bố chồng là đại gia nổi tiếng

Hình ảnh hiếm hoi của người đứng đầu tập đoàn nhựa Tân Hiệp Hưng - bố ruột Ông Cao Thắng trong ngày trọng đại của con trai nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người.
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Sáng nay, người hâm mộ hân hoan chứng kiến lễ rước dâu của cặp đôi Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Cuối cùng, hôn lễ được mọi người mong chờ nhất showbiz Việt năm nay cũng đã diễn ra long trọng và hoành tráng.
Từ sáng, Ông Cao Thắng đã dẫn đầu đoàn siêu xe tiền tỷ đến nhà ca sĩ Đông Nhi để thực hiện các nghi thức rước nàng về dinh. Bố mẹ của chú rể cũng có mặt trong đoàn xe đến nhà gái hỏi vợ cho con trai.
Được biết, bố Ông Cao Thắng là một đại gia nổi tiếng. Ông là người đứng đầu tập đoàn nhựa Tân Hiệp Hưng.
Ngay sau khi làm lễ tại nhà trai, vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã ra sân bay đến Phú Quốc để chuẩn bị cho lễ cưới linh đình vào ngày mai.