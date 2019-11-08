Lễ rước dâu Đông Nhi - Ông Cao Thắng: Lộ diện bố chồng là đại gia nổi tiếng

Hậu trường 08/11/2019 17:43

Hình ảnh hiếm hoi của người đứng đầu tập đoàn nhựa Tân Hiệp Hưng - bố ruột Ông Cao Thắng trong ngày trọng đại của con trai nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người.

Sáng nay, người hâm mộ hân hoan chứng kiến lễ rước dâu của cặp đôi Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Cuối cùng, hôn lễ được mọi người mong chờ nhất showbiz Việt năm nay cũng đã diễn ra long trọng và hoành tráng.

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Sau 10 năm hẹn hò, cuối cùng đôi trai tài gái sắc đã 'về chung nhà' - Ảnh: FB

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Những hình ảnh ấn tượng nhất trong hôn lễ thế kỷ của cặp đôi - Ảnh: Internet

Từ sáng, Ông Cao Thắng đã dẫn đầu đoàn siêu xe tiền tỷ đến nhà ca sĩ Đông Nhi để thực hiện các nghi thức rước nàng về dinh. Bố mẹ của chú rể cũng có mặt trong đoàn xe đến nhà gái hỏi vợ cho con trai.

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Hai bên sui gia chụp ảnh lưu niệm cùng nhau trong ngày vui của hai con - Ảnh: FB
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Đông Nhi rạng rỡ chụp ảnh tại nhà chồng, bố Ông Cao Thắng mặc vest lịch lãm trong ngày cưới của con trai - Ảnh: FB

Được biết, bố Ông Cao Thắng là một đại gia nổi tiếng. Ông là người đứng đầu tập đoàn nhựa Tân Hiệp Hưng.

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Nữ ca sĩ nghẹn ngào khi chuẩn bị về nhà chồng - Ảnh: Internet
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Trong ngày lên xe hoa, Đông Nhi được mẹ ruột trao tặng nhiều vòng vàng và kim cương có giá trị làm của hồi môn - Ảnh: FB

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Cô cũng được mẹ chồng tặng nhiều trang sức giá trị và tiền trong ngày cưới - Ảnh: Internet

Ngay sau khi làm lễ tại nhà trai, vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã ra sân bay đến Phú Quốc để chuẩn bị cho lễ cưới linh đình vào ngày mai.

Góc ngỡ ngàng: Chiếc xe ô tô rước nàng dâu Đông Nhi đã được Ông Cao Thắng mang lên sân khấu từ... 5 năm trước?

Góc ngỡ ngàng: Chiếc xe ô tô rước nàng dâu Đông Nhi đã được Ông Cao Thắng mang lên sân khấu từ... 5 năm trước?

Sự trùng hợp thú vị này khiến cho người hâm mộ của cặp đôi Đông Nhi và Ông Cao Thắng không khỏi bất ngờ.

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