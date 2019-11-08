Những hình ảnh đầu tiên trong đám cưới Đông Nhi và Ông Cao Thắng: Chú rể dùng siêu xe đón dâu

Tháng 7 vừa qua, thông tin Ông Cao Thắng cầu hôn Đông Nhi tại New York (Mỹ) đã khiến dân mạng không ngừng bấn loạn. Cuối cùng sau 10 năm bên nhau, người hâm mộ đã đợi được đến ngày Đông Nhi và Ông Cao Thắng “về chung một nhà”. Có thể nói, đám cưới thế kỷ của cặp đôi là sự kiện đáng mong chờ nhất của làng giải trí Việt dịp cuối năm.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng chính thức 'về chung một nhà' sau 10 năm yêu nhau - Ảnh: Internet

Sáng nay (8/11), chú rể Ông Cao Thắng đã dẫn đầu đoàn rước dâu, lái siêu xe sang nhà gái để đón Đông Nhi về tư gia chuẩn bị lễ thành hôn. Những hình ảnh và thông tin bên lề của buổi lễ liên tục thu hút sự chú ý của công chúng.