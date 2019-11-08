Những hình ảnh đầu tiên trong đám cưới Đông Nhi và Ông Cao Thắng: Chú rể dùng siêu xe đón dâu

Sáng nay (8/11), lễ rước dâu của Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã chính thức diễn ra trong sự mong chờ của người hâm mộ.
- Ngô Kiến Huy công khai được Ông Cao Thắng "mê" trước ngày cưới Đông Nhi
- Đông Nhi - Ông Cao Thắng hé lộ thêm một phần trong album cưới chụp ở trời Tây
Tháng 7 vừa qua, thông tin Ông Cao Thắng cầu hôn Đông Nhi tại New York (Mỹ) đã khiến dân mạng không ngừng bấn loạn. Cuối cùng sau 10 năm bên nhau, người hâm mộ đã đợi được đến ngày Đông Nhi và Ông Cao Thắng “về chung một nhà”. Có thể nói, đám cưới thế kỷ của cặp đôi là sự kiện đáng mong chờ nhất của làng giải trí Việt dịp cuối năm.
Sáng nay (8/11), chú rể Ông Cao Thắng đã dẫn đầu đoàn rước dâu, lái siêu xe sang nhà gái để đón Đông Nhi về tư gia chuẩn bị lễ thành hôn. Những hình ảnh và thông tin bên lề của buổi lễ liên tục thu hút sự chú ý của công chúng.
Qua những hình ảnh được chia sẻ, Ông Cao Thắng liên tục nở nụ cười hạnh phúc trong ngày trọng đại của mình. Đặc biệt, chiếc siêu xe Fiat 124 Sport Spider anh lựa chọn để rước dâu cũng gây nhiều chú ý.
Thay vì chọn xế hộp hiện đại sang trọng thì anh lại quyết định lái một chiếc xe có thiết kế cổ điển. Được biết, chiếc siêu xe này từng xuất hiện trong hai MV của Đông Nhi là: “Ta là của nhau” và “Đừng bao giờ nói yêu em”.
Một số hình ảnh khác trong lễ rước dâu:
Đám cưới của Đông Nhi và Ông Cao Thắng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 9/11 tại khu du lịch 5 sao nổi tiếng Phú Quốc với 500 khách mời.