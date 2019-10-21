Hà Hồ và Kim Lý khoe ảnh tình tứ nhưng lại bị dân mạng bóc mẽ photoshop quá lố

Hậu trường 21/10/2019 15:30

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà hạnh phúc chia sẻ hình ảnh bên bạn trai Kim Lý ngày 20/10 nhưng lại để lộ chi tiết đầy bất ngờ.

Mới đây, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã có chuyến công tác tại California (Mỹ). Được biết, Kim Lý cũng hộ tống bạn gái trong chuyến đi này.

Vì lịch trình công việc bận rộn, cặp đôi đã cùng nhau mừng ngày 20/10 tại Mỹ. Trên trang cá nhân, Hà Hồ đăng tải bức ảnh chụp selfie đầy ngọt ngào bên Kim Lý kèm dòng trạng thái: “Ngày 20/10 của em đây, lạnh xỉu ở bên ni, chuẩn bị bay về Los Angeles có việc chút xíu nữa là lên đường về Việt Nam… Từ ngày bạn nam Kim Lý có điện thoại xịn xò thì mình được hưởng ké những kiểu ảnh không đụng hàng”.

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Hà Hồ đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên Kim Lý nhân dịp 20/10 trên trang cá nhân – Ảnh: FB

Qua hình ảnh được chia sẻ, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hạnh phúc của cặp đôi. Bên cạnh đó, giọng ca “Vẻ đẹp 4.0” còn được fan khen xinh đẹp dù chỉ để mặt mộc.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất lại chính là chiếc điện thoại của Kim Lý. Nhiều cư dân mạng đã tinh ý phát hiện ra chi tiết bất thường của chiếc điện thoại. Cụ thể, đường viền của chiếc điện thoại đáng lẽ phải là một đường thẳng thì trong ảnh nó lại trở nên méo mó như bị… nung chảy.

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Chiếc điện thoại méo mó bất thường - Ảnh: FB

Ngay lập tức, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là kết quả của việc photoshop quá đà. Có vẻ như để sở hữu nhan sắc hoàn hảo, nữ ca sĩ không ngại "bẻ cong vạn vật" bằng phần mềm chỉnh sửa ảnh.

Dưới phần bình luận, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa trêu chọc đàn chị: “20/10 tự nhiên cái điện thoại nó méo méo nà”.

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Trước đó, Hà Hồ cũng từng dính lỗi photoshop tương tự - Ảnh: Internet

Đây không phải lần đầu tiên Hà Hồ bị “bóc phốt” photoshop quá đà. Trước đó, nữ ca sĩ đã nhiều lần để lộ chi tiết bất thường trong những bức ảnh do chính mình đăng tải.

Bố mẹ Kim Lý sang Việt Nam mừng 20/10 cùng gia đình Hà Hồ, chuẩn bị tính chuyện trăm năm của hai con?

Bố mẹ Kim Lý sang Việt Nam mừng 20/10 cùng gia đình Hà Hồ, chuẩn bị tính chuyện trăm năm của hai con?

Dù chưa làm đám cưới nhưng có thể thấy, gia đình Kim Lý và bố mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà có mối quan hệ vô cùng thân thiết và gắn bó.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Kim Lý Hà Hồ

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