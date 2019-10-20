Bố mẹ Kim Lý sang Việt Nam mừng 20/10 cùng gia đình Hà Hồ, chuẩn bị tính chuyện trăm năm của hai con?

Dù chưa làm đám cưới nhưng có thể thấy, gia đình Kim Lý và bố mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà có mối quan hệ vô cùng thân thiết và gắn bó.

Sau khi gia đình ca sĩ Hồ Ngọc Hà sang Thụy Điển, mới đây bố mẹ Kim Lý cũng vừa đáp chuyến bay về Việt Nam thăm hỏi bố mẹ "nữ hoàng giải trí". Trên trang cá nhân, mẹ Hồ Ngọc Hà - bà Ngọc Hương vừa đăng tải loạt ảnh vui vẻ ăn sáng bên ông bà sui tương lai. Bố mẹ Kim Lý sang Việt Nam đúng ngày Phụ nữ Việt Nam... ... hai gia đình đã có bữa ăn sáng thân mật cùng nhau - Ảnh: FB "Có một 20/10 như thế. Tình cờ không hẹn trước vẫn ấm áp tình thân... Trong khoảng cách mông mênh... Vẫn xích gần nhau lại...

Cùng thức dậy cùng đi bộ ngắm cỏ cây cùng nói chuyện... hiểu nhau chủ yếu bằng động tác tay chân lắc đầu.... heeeeee vẫn vui. P/s. Những phút giây đáng quý đáng trân trọng tràn đầy niềm vui. Tôi luôn nghĩ và trân quý những gì mình đang có... bạn bè, gia đình, người thân... vì tôi biết chỉ có duy nhất một cuộc đời này chúng ta có duyên bên nhau mà thôi phải không mọi người?", mẹ Hà Hồ vui vẻ khi gia đình có khách quý.

Có thể thấy mối quan hệ của hai gia đình đang rất tốt đẹp. Nhiều người đặt nghi vấn có phải hai gia đình đang bàn chuyện trăm năm cho hai con? Mẹ Hà Hồ và mẹ Kim Lý vô cùng thân thiết - Ảnh: FB Không chỉ vậy, mẹ Hà Hồ còn khoe ảnh bên bé Subeo. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, cậu nhóc đã dành tặng mẹ và bà ngoại bánh kem và bình hoa tươi xinh xắn kèm lời chúc đầy yêu thương: "Ngày 20/10, Subeo chúc mẹ Hà và bà Ngoại nhiều sức khỏe". Bà khoe quà của cháu ngoại và tự hào: 'Cậu ấy đã lớn thật rồi' - Ảnh: FB Subeo tự tay tặng hoa cho bà ngoại - Ảnh: FB Trong hình ảnh được đăng tải, Subeo tự tay mang hoa tặng bà ngoại, mẹ Kim Lý cũng vui vẻ đứng bên cạnh. Con trai Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người bất ngờ vì cao lớn phổng phao, ra dáng thanh niên chững chạc.

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