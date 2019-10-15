Giữa lúc làng giải trí châu Á tiếc thương Sulli, Hà Hồ bất ngờ đăng status đầy tâm trạng: 'Sống không khác gì địa ngục'

Hậu trường 15/10/2019 11:20

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà không ngừng đăng tải những dòng trạng thái đầy tâm trạng cũng như bóc trần mảng tối của cuộc sống thực tại.

Chiều qua (14/10), thông tin nữ ca sĩ thần tượng xứ Hàn – Sulli tự kết liễu cuộc đời ở tuổi 25 đã gây chấn động làng giải trí cả châu Á. Không chỉ người hâm mộ mà sao Việt cũng vô cùng bàng hoàng trước sự ra đi của Sulli.

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Nhiều nghệ sĩ Vbiz đã bày tỏ sự tiếc thương trước cái chết của Sulli - Ảnh: Internet

Mới đây, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng vừa đăng tải dòng trạng thái bóc trần cuộc sống đầy khắc nghiệt của làng giải trí trên trang cá nhân. Dù không đích thân nêu tên nhân vật chính, nhưng cụm từ “cầu nguyện cho một ‘người lạ’ được lên thiên đường” của cô đủ để cộng đồng mạng hiểu được người đang được cô nhắc đến là ai.

Hồ Ngọc Hà viết: Những dòng chữ không đầu không đuôi tôi vừa đăng trên IG. Tôi đang cầu nguyện cho một “người lạ” được lên thiên đường. Để lại những thứ ngổn ngang nơi địa ngục này, sống không khác gì địa ngục…”.

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Bài đăng của Hà Hồ - Ảnh: FB

Nữ ca sĩ cho rằng thế giới ngày càng hiện đại thì con người càng dễ “giết chết” người khác bằng lời nói. Bên cạnh đó, Hà Hồ còn thể hiện sự bức xúc khi phát hiện chủ nhân của một tài khoản mạng xã hội cách đây ít tháng vẫn chửi rủa người khác không ra gì nhưng bây giờ lại khóc nghẹn để vĩnh biệt.

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Cuộc sống hiện đại khiến người ta tàn nhẫn với nhau - Ảnh: Internet

Trước đó, trên trang Instagram, giọng ca “vẻ đẹp 4.0” liên tục nhắc đến việc bản thân phải tự mình vượt qua miệng đời cay nghiệt. Hà Hồ khuyên mọi người khi cô đơn nên tìm nơi tin tưởng để trút bầu tâm sự. Nếu chỉ giữ nỗi buồn trong lòng, tâm hồn sẽ bị “ung thư” đến mức không một loại thuốc nào có thể chữa trị và dẫn bạn đến bờ vực thẳm.

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Hà Hồ khuyên mọi người nên học cách vượt qua sự cô đơn - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của Hồ Ngọc Hà, người hâm mộ đồng loạt ủng hộ quan điểm của cô: “Đúng là những lời nói có thể giết chết 1 con người”, “Vậy nên chị thích em vì em luôn biết cách bỏ lại sau lưng những điều cay nghiệt”, “Thế em mới thích chị ở tính kiên cường, mạnh mẽ”…

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Từ khóa:   Sulli Hà Hồ Hồ Ngọc Hà

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