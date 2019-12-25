Sau màn ‘đấu tố’ giành quyền nuôi con, Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc đồng loạt đăng ảnh đưa quý tử đi chơi Noel

Hậu trường 25/12/2019 18:55

Trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Nhật Kim Anh hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc bên con trai trong ngày lễ Giáng sinh.

Cách đây vài ngày, Bửu Lộc - chồng cũ nữ diễn viên Nhật Kim Anh đã chia sẻ hình ảnh đón lễ Giáng sinh sớm cùng con trai trên trang cá nhân: “Hai anh em rộn ràng buổi sáng trước thềm Noel”.

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Bửu Lộc bên quý tử dịp Noel - Ảnh: FB

Mới đây, Nhật Kim Anh cũng hạnh phúc chia sẻ loạt khoảnh khắc bên con trai Bửu Long trong ngày lễ này kèm dòng trạng thái: “Cũng có chút Giáng sinh với anh iu nà! Mẹ con em chúc cả nhà Giáng sinh an lành nhé!”.

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Nhật Kim Anh đăng tải loạt ảnh nhí nhố bên con trai nhân dịp Giáng sinh – Ảnh: FB

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Nữ diễn viên hạnh phúc khi được gặp con - Ảnh: FB

Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên “Tiếng sét trong mưa” khoe ảnh cùng quý tử hậu ồn ào tố chồng cũ cấm cản gặp con. Có thể thấy, Nhật Kim Anh và Bửu Lộc tiếp tục “chia lịch” để đưa con đi chơi riêng.

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến mẹ con Nhật Kim Anh: “Chúc em Giáng sinh cùng con trai an lành”, “Hai mẹ con yêu quá”, “Chúc 2 mẹ con chị Giáng sinh thật là vui vẻ”…

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Từ sau khi “đường ai nấy đi”, Nhật Kim Anh liên tục tố chồng cũ cấm cản gặp con. Đến tháng 11/2019, câu chuyện bị đẩy lên đỉnh điểm khi phía gia đình của nữ diễn viên tiết lộ cô từng bị chồng bạo hành trong thời gian chung sống.

Về phía Bửu Lộc, anh phủ nhận mọi việc đồng thời cho biết Nhật Kim Anh thường xuyên bỏ bê con cái, không quan tâm đến gia đình. Hiện tại, những ồn ào giữa Nhật Kim Anh và chồng cũ đã dần lắng xuống.

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