Xuất hiện tại một sự kiện mới đây, nữ ca sĩ Nhật Kim Anh đã có những trải lòng về cuộc sống hiện tại sau hàng loạt những ồn ào, thị phi.

Có thể nói năm 2019 vừa qua là một năm đầy biến động đối với nữ ca sĩ Nhật Kim Anh khi cô liên tục vướng phải vận xui như bị trộm đột nhập lấy mất nhiều tài sản có giá trị, ồn ào với chồng cũ Bửu Lộc...

Cụ thể, tháng 7/2019, Nhật Kim Anh đã bị kẻ xấu đột nhập nhà riêng, phá két sắt lấy trộm 100 lượng vàng, nhiều nữ trang, ngoại tệ, kim cương... với tổng giá trị khoảng 5 tỷ đồng.

Nhật Kim Anh bị trộm đột nhập nhà lấy mất nhiều tài sản - Ảnh: Internet

Mới đây, tại sự kiện ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, Nhật Kim Anh bất ngờ cho biết cơ quan chức năng đã bắt được kẻ trộm và hoàn trả lại cho cô 60 cây vàng. Tuy chưa thu lại được hết tài sản bị mất nhưng khoản tiền này đã giúp nữ ca sĩ trang trải được nhiều việc.

Chia sẻ tại sự kiện, nữ ca sĩ cho biết đã được hoàn trả 60 cây vàng - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, nữ ca sĩ cho biết: “Tôi nghĩ đàn ông hay chồng cũng chỉ là người đồng hành, là đối tác với tôi, có hay không cũng không còn quan trọng”. Thay vào đó, cô muốn tập trung cho hoạt động nghệ thuật, việc kinh doanh và dành thời gian cho con trai Bửu Long.

Hiện tại cô không nghĩ quá nhiều đến chuyện tình cảm mà chỉ muốn tập trung cho công việc - Ảnh: Internet

Chia sẻ về quan điểm tình yêu hậu ly hôn, nữ diễn viên “Tiếng sét trong mưa” cho biết hạnh phúc là do mình quyết định. Dù trải qua đổ vỡ nhưng Nhật Kim Anh không bị mất niềm tin vào tình yêu, đồng thời cô cho biết nếu có tin vui sẽ thông báo đến truyền thông chứ không giấu giếm. Còn ở hiện tại, cô cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống và hạnh phúc khi được làm những điều mình muốn.

Nhật Kim Anh – Nghệ sĩ xui xẻo nhất năm 2019 Bị trộm 5 tỷ với scandal liên tiếp, Nhật Kim Anh được mệnh danh là “ngôi sao xui xẻo nhất năm 2019”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhat-kim-anh-tiet-lo-da-lay-lai-duoc-60-cay-vang-tu-vu-trom-khong-nghi-den-chuyen-tinh-cam-hau-ly-hon-348552.html