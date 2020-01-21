Sau 3 ngày bên cạnh con, Nhật Kim Anh bật khóc khi đưa quý tử về đón Tết với chồng cũ

Sau ít ngày đón con trai về ăn Tết sớm với ông bà ngoại, ca sĩ Nhật Kim Anh tỏ ra quyến luyến khi đưa quý tử về lại Cần Thơ.
- Sau 2 năm ròng rã, ca sĩ Nhật Kim Anh hạnh phúc vì lần đầu được tự chở con trai đi chơi
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Cách đây ít ngày, ca sĩ Nhật Kim Anh hạnh phúc khoe được đón con về ăn Tết sớm với ông bà ngoại. Giọng ca "Thà người đừng hứa" cho biết, suốt 2 năm qua đây là lần đầu tiên cô được tự chở Bửu Long đi chơi.
Mới đây, Nhật Kim Anh vừa đăng tải hình ảnh bên quý tử đầu lòng. Nữ ca sĩ quyến luyến vì phải đưa cậu nhóc về lại Cần Thơ với ba và ông bà nội.
Cô nghẹn ngào: "Đưa em về lại bên nội. Em khóc ôm cứng cổ mẹ không rời mà thương quá! Làm mẹ cũng khóc theo em luôn. Ráng lên con trai yêu... rồi mẹ con mình cũng sẽ bên nhau thôi mà!
Vậy là mẹ con ta cũng có được 3 ngày Tết trong vội vàng con yêu nhỉ! Vậy cũng hạnh phúc lắm lắm rồi! Mong rằng Tết năm sau mẹ con mình sum vầy lâu hơn thế này".
Thấy con trai khóc vì sắp phải rời xa mẹ, Nhật Kim Anh không kìm được nước mắt. Cô hi vọng những năm sau sẽ được bên cạnh bé Bửu Long lâu hơn.
Hơn 2 năm sau ly hôn, Nhật Kim Anh và chồng cũ tiếp tục đưa nhau ra tòa để giành quyền nuôi con. Nữ ca sĩ nhiều lần lên tiếng tố chồng cũ Bửu Lộc ngăn cấm cô gặp và gần gũi với con trai.