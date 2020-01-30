Nhật Kim Anh công khai diện mạo kẻ trộm hơn 5 tỷ, dằn mặt những người vu khống mình

Hậu trường 30/01/2020 10:37

Ca sĩ Nhật Kim Anh công khai diện mạo tên trộm đã đột nhập nhà riêng và lấy hơn 5 tỷ đồng, chứng minh mình không dựng chuyện để PR bản thân.

Hôm qua (29/1), ca sĩ Nhật Kim Anh đã công khai chân dung và danh tính kẻ đã đột nhập biệt thự riêng, lấy đi số tài sản hơn 5 tỷ đồng. Không chỉ vậy, cô còn gay gắt dằn mặt những người từng vu khống mình dựng chuyện mất trộm để gây sự chú ý, đánh bóng tên tuổi.

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Danh tính tên trộm được xác định là Nguyễn Thái Sơn (Sơn 'Xà Beng'). Kẻ này từng đột nhập nhiều biệt thự của người nổi tiếng để trộm tài sản - Ảnh: FB

Nhật Kim Anh viết: "Đây là chân dung của tên trộm đã đột nhập vào nhà tôi để trộm hơn 5 tỷ đồng. Hôm nay tôi kính gửi đến những con người mà trước đây rêu rao tôi là diễn viên, ca sĩ nên diễn hay, tự tạo hiện trường giả, thuê người giả công an tới nhà chụp hình để đánh bóng tên tuổi.

Đây nhé, những người đã đi nói tôi như vậy thì xin hãy nhìn đi nhé. Xin chân thành cảm ơn thượng tá Nguyễn Đăng Nam và các chiến sĩ đã giúp tôi lấy lại tài sản (mặc dù không trọn vẹn) nhưng thật lòng tôi vô cùng cảm kích. Nhân đây tôi cũng mong các nghệ sĩ và mọi người cẩn thận, đề phòng hơn trong chính ngôi nhà của mình”.

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Nữ ca sĩ phản pháo những người từng cho rằng cô chỉ tạo hiện trường giả để PR bản thân - Ảnh: Internet

Tháng 7/2019, Nhật Kim Anh thông báo về việc bị trộm đột nhập biệt thự, phá két sắt và lấy đi nhiều tài sản có giá trị hơn 5 tỷ đồng. Đến tháng 10/2019, công an đã bắt được nghi phạm. Hiện diễn viên phim "Tiếng sét trong mưa" đã nhận lại 60 cây vàng trong tổng số tài sản đã mất.

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Bài đăng mới nhất của nữ diễn viên Nhật Kim Anh trên trang Facebook cá nhân đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

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