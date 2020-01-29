Giữa ồn ào tố chồng cũ cấm cản gặp con, Nhật Kim Anh tiếp tục tung bằng chứng bị gia đình Bửu Lộc đối xử tệ bạc

Hậu trường 29/01/2020 11:22

Bài đăng mới nhất của nữ diễn viên Nhật Kim Anh trên trang Facebook cá nhân đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Những ngày gần đây, câu chuyện giành quyền nuôi con của nữ diễn viên Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc liên tục gây xôn xao dư luận.

Trên mạng xã hội, Nhật Kim Anh liên tục tố chồng cũ cấm cản gặp con dịp Tết. Thậm chí, nữ diễn viên “Tiếng sét trong mưa” còn đăng tải clip ghi lại quá trình gọi điện cho Bửu Lộc để chứng minh anh cố ý không nghe máy của cô. Bên cạnh đó, Nhật Kim Anh liên tục cầu xin cộng đồng mạng giúp đỡ để được nhìn thấy con trai.

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Nhật Kim Anh đăng clip cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng mạng - Ảnh cắt từ clip

Mới đây, Nhật Kim Anh lại tiếp tục tung bằng chứng cho thấy gia đình chồng cũ đối xử với cô tệ bạc. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ lại đoạn hội thoại giữa cô và mẹ Bửu Lộc kèm dòng trạng thái khá dài: “Tôi đã nhắn đừng ép tôi... vậy mà anh và gia đình anh vẫn ép tôi!

Anh và gia đình anh hành hạ tôi sao cũng được. Nhưng đừng đem tôi và con tôi ra để đùa giỡn như vậy... con chó mà ép nó vào đường cùng thì buộc nó phải cắn lại thôi. Nên nhớ tôi chỉ cần gặp con hoặc facetime với con chứ không đòi hỏi gì quá đáng”.

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Bài đăng mới nhất liên quan đến ồn ào giành quyền nuôi con của Nhật Kim Anh - Ảnh: FB

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Nhật Kim Anh tố gia đình chồng cũ đối xử tệ bạc với cô - Ảnh: FB

Theo đó, Nhật Kim Anh liên tục gửi tin nhắn xin mẹ chồng cũ được nhìn thấy con trai qua vài bức ảnh: “Mẹ gửi cho con xin mấy tấm hình mới của Tin ạ!”, “Con xin mấy tấm hình Tin mà khó khăn vậy sao mẹ”… nhưng chỉ đổi lấy sự im lặng. Đến khi nhận được ảnh con trai, nữ diễn viên lại ngã ngửa vì toàn chụp từ phía sau lưng.

Nhật Kim Anh chia sẻ bản thân trước giờ luôn nín nhịn để giữ thể diện cho gia đình chồng nhưng lại bị ép vào bước đường cùng. Cô đanh thép cho biết: “Tôi sẽ up hết cho mọi người biết họ bên ngoài hiền lành, đạo đức… bên trong như thế nào! Điều tôi không muốn thì giờ đây đành phải làm, cũng vì họ ép tôi thôi”.

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Nhật Kim Anh cho biết sẽ dùng đến pháp luật để được ở bên cạnh con trai - Ảnh: FB

Dưới dài đăng, cư dân mạng đồng loạt bày tỏ sự phẫn nộ thay cho Nhật Kim Anh. Nhiều người để lại bình luận an ủi và động viên nữ diễn viên, đồng thời mong cô sớm giành được quyền nuôi con.

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Năm cũ đã gần qua nhưng câu chuyện giành quyền nuôi con của nữ diễn viên Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc vẫn chưa thể đi đến hồi kết.

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