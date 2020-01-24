Năm cũ đã gần qua nhưng câu chuyện giành quyền nuôi con của nữ diễn viên Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc vẫn chưa thể đi đến hồi kết.

Khoảng thời gian gần đây, mối quan hệ giữa nữ diễn viên Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc dường như đã bớt căng thẳng hơn. Cặp đôi cũng không còn nhắc đến nhau với những từ ngữ nặng nề trên mạng xã hội. Nhật Kim Anh thỉnh thoảng được gặp con và đưa cậu bé về ngoại chơi. Nhật Kim Anh và con trai đi chơi dịp Giáng sinh - Ảnh: FB Thế nhưng, yên lành chưa bao lâu, Nhật Kim Anh lại khiến khán giả hoang mang khi chia sẻ dòng trạng thái đầy bức xúc tố chồng cũ cấm cản gặp con: “Tại sao họ có thể đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy chứ? Cầu mong pháp luật công bằng đòi lại công lý giúp tôi!”.

Bài đăng của nữ diễn viên - Ảnh: FB Cụ thể, nữ diễn viên “Tiếng sét trong mưa” đã đăng tải loạt ảnh chụp tin nhắn ghi lại cuộc trò chuyện giữa cô và chồng cũ Bửu Lộc. Theo đó, Nhật Kim Anh bày tỏ mong muốn được đưa con trai lên Sài Gòn đón Tết: “Mùng 3 Tết, tôi xuống đón con đi chơi, ngày nào nó đi học tôi chở về nhé”. Tuy nhiên, vì không được hồi đáp nên cô liên tục van xin chồng cũ được gọi điện facetime với con. Dẫu vậy, chồng cũ Nhật Kim Anh vẫn giữ im lặng.

Bửu Lộc im lặng trước loạt tin nhắn của vợ cũ - Ảnh: FB Quá tức giận trước thái độ phớt lờ của chồng cũ, Nhật Kim Anh đã tìm đến sự can thiệp của pháp luật: “Lần trước em đã thua trong đau đớn vì mối quan hệ quen biết của họ. Em sẽ kiện tới cùng để con về lại bên em... em mong pháp luật công bằng”. Nói về quyết định này của mình, nữ diễn viên cho biết: “Em sắp chịu hết nổi rồi. Mình cứ im nhịn để con được yên thì nó nghĩ em sợ nó”. Nhật Kim Anh cho biết đã nhờ luật sư giỏi để giành quyền nuôi con - Ảnh: FB Dưới bài đăng của nữ diễn viên, người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận động viên cô: “Sao có thể đối xử như thế với một người mẹ như chị! Thật sự là đọc mà đứt ruột”, “Tội em quá, nhờ luật sư giỏi đi em”, “Thương chị quá đi”, “Mong rằng pháp luật sẽ đứng ra bảo vệ quyền lợi của chị”…

Sau 3 ngày bên cạnh con, Nhật Kim Anh bật khóc khi đưa quý tử về đón Tết với chồng cũ Sau ít ngày đón con trai về ăn Tết sớm với ông bà ngoại, ca sĩ Nhật Kim Anh tỏ ra quyến luyến khi đưa quý tử về lại Cần Thơ.

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