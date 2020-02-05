Nhiều lần đòi gặp con, nhưng giờ Nhật Kim Anh lại không dám về thăm vì lý do này

Vì lo ngại cho sức khỏe của con trai trong tình hình dịch corona, ca sĩ Nhật Kim Anh xin lỗi bé Bửu Long vì không thể về thăm.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Nhật Kim Anh vừa chia sẻ bức ảnh con trai Bửu Long vui chơi tại biệt thự ở Bình Chánh. Diễn viên "Tiếng sét trong mưa" cho biết, đây là ảnh cũ cô chụp khi đưa con trai lên TP. Hồ Chí Minh.

Hình ảnh vừa được nữ ca sĩ đăng tải cách đây ít giờ - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, Nhật Kim Anh xin lỗi quý tử vì không thể về thăm cậu bé do tình hình dịch bệnh corona. Bản thân cô cũng sợ ảnh hưởng đến sức khỏe con trai cưng vì đã tiếp xúc với rất nhiều người.

Cô viết: "Bình tĩnh sống! Ai sống sao trời cao có mắt! Mẹ nhớ em nhiều lắm! Mà trong mùa dịch này... mẹ đi làm tiếp xúc nhiều người nên không dám về gặp em. Em đừng buồn và giận mẹ nhé".

Trước Tết Nguyên Đán 2020, nữ ca sĩ được đưa con trai về chơi 3 ngày - Ảnh: FB

Tuy nhiên trong và sau Tết, Nhật Kim Anh nhiều lần lên tiếng tố chồng cũ không cho cô gặp và facetime với con trai - Ảnh: FB

Nhật Kim Anh bày tỏ nỗi lo lắng dưới phần bình luận: "Ngay cái dịch ác ôn này! Cho dù mình khỏe thì vẫn sợ lây cho con. Thôi thì chịu khó đợi hết tuần này coi sao rồi trước khi về gặp bé thì em tắm rửa xông thuốc xông kỹ càng rồi ôm bé cho chắc ạ".

Đặc biệt khi một người quen hỏi thăm: "Người ta có cho chị facetime gặp em chưa chị. Cố lên chị nhé, tình yêu mẹ dành cho em sẽ vượt qua tất cả", Nhật Kim Anh tiết lộ: "Sau 15 ngày im lặng mất tích thì cách đây 2 ngày có cho chị facetime 1 lần rồi".

Hết mùng 6 Tết, Nhật Kim Anh chỉ biết khóc thầm vì không được gặp con trai Sau nhiều bài viết tố Bửu Lộc và cả gia đình chồng ngăn cấm không cho gặp con trai trong dịp Tết, Nhật Kim Anh tiếp tục có động thái mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhieu-lan-doi-gap-con-nhung-gio-nhat-kim-anh-lai-khong-dam-ve-tham-vi-ly-do-nay-350174.html