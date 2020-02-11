Chồng cũ Nhật Kim Anh triết lý thâm thúy sau nhiều lần bị vợ cũ đăng đàn 'tố' thẳng mặt

Giữa lùm xùm giành quyền nuôi con, động thái mới nhất của chồng cũ Nhật Kim Anh - Ngô Bửu Lộc thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Sau thời gian dài im ắng, cách đây ít giờ, chồng cũ Nhật Kim Anh bất ngờ có động thái lạ trên trang cá nhân. Bửu Lộc viết status triết lý thâm thúy giữa lùm xùm giành quyền nuôi con với vợ cũ.

Ông bố đơn thân viết: "Tất cả mối quan hệ đến với chúng ta như những nhiệm vụ (có thể chỉ 1 tuần hay 1 đời) nhưng chúng đều mang lại cho chúng ta những bài học ý nghĩa thúc đẩy sự trưởng thành của chúng ta hoặc là để lại cho chúng ta vô vàn niềm vui và hạnh phúc, hoặc là để lại cho chúng ta rất nhiều bài học vô cùng đắt giá!".

Dòng trạng thái mới nhất của chồng cũ Nhật Kim Anh - Ảnh: FB

Sau đổ vỡ, Ngô Bửu Lộc rút ra cho mình bài học: "Hãy trân trọng và 'sống' với mỗi phút giây hiện tại mà Thượng đế ban đến".

Bé Bửu Long sống cùng bố và ông bà nội tại Cần Thơ sau khi ba mẹ chia tay - Ảnh: FB

Câu chuyện ly hôn và giành quyền nuôi con giữa Nhật Kim Anh và Ngô Bửu Lộc khiến dư luận xôn xao nhiều tháng qua. Nữ diễn viên "Tiếng sét trong mưa" nhiều lần đăng đàn tố chồng cũ ngăn cấm không cho gặp và gần gũi bé Bửu Long.

Dịp Tết Nguyên Đán 2020, nữ ca sĩ đã lên tiếng van nài trên trang cá nhân xin chồng cũ cho cô được đón con trai đi chơi Tết.

Trước Tết, cô được đưa quý tử về Sài Gòn chơi trong 3 ngày - Ảnh: FB

Nhật Kim Anh còn tố ba mẹ chồng bênh con trai mà đối xử tệ với cô. Nữ ca sĩ cho hay, vì bị chồng và gia đình chồng dồn đến đường cùng nên quyết công khai toàn bộ sự thật.

Nhiều lần đòi gặp con, nhưng giờ Nhật Kim Anh lại không dám về thăm vì lý do này Vì lo ngại cho sức khỏe của con trai trong tình hình dịch corona, ca sĩ Nhật Kim Anh xin lỗi bé Bửu Long vì không thể về thăm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-cu-nhat-kim-anh-triet-ly-tham-thuy-sau-nhieu-lan-bi-vo-cu-dang-dan-to-thang-mat-350633.html