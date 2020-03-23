Nhật Kim Anh khoe ảnh bên con trai, giành được quyền nuôi con từ tay chồng cũ

Hậu trường 23/03/2020 12:09

Sau nhiều tháng đấu tố với chồng cũ Bửu Lộc, ca sĩ Nhật Kim Anh cho biết đã giành được quyền nuôi con trai Bửu Long.

Ồn ào giữa ca sĩ Nhật Kim Anh và chồng cũ hậu ly hôn khiến công chúng xôn xao suốt nhiều tháng qua. Nữ ca sĩ liên tục đăng tải các bài viết tố Bửu Lộc và gia đình chồng cũ cấm cản mình gặp con trai. Theo đó, trong và sau Tết Nguyên đán 2020, nữ diễn viên phim "Tiếng sét trong mưa" nhiều lần năn nỉ chồng cũ cho gặp con nhưng đều bị khước từ.

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Trên trang cá nhân, cô đăng tải nhiều bài viết bày tỏ sự nhớ thương con trai vì không được gặp mặt - Ảnh: FB

Tuy nhiên ít phút trước, Nhật Kim Anh bất ngờ khoe ảnh bên quý tử kèm dòng trạng thái ngập tràn hạnh phúc: "Tạ ơn trời Phật, cuối cùng cũng thấu hiểu lòng con!". Động thái của nữ ca sĩ khiến mọi người đặt nghi vấn có phải cô đã giành được quyền nuôi con.

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Cô khoe ảnh hạnh phúc bên quý tử vài phút trước - Ảnh: FB

Hình ảnh nữ ca sĩ ôm ấp con trai nhận được sự quan tâm lớn từ đông đảo dân mạng. Rất đông người hâm mộ và đồng nghiệp gửi lời chúc mừng Nhật Kim Anh.

Không để mọi người suy đoán lâu, đại diện nữ ca sĩ lên tiếng xác nhận cô đã chính thức giành được quyền nuôi con trai từ tay chồng cũ Bửu Lộc. Để có được kết quả như hiện tại, Nhật Kim Anh đã hao tổn rất nhiều công sức, có lúc mệt mỏi đến mức tưởng chừng không thể vượt qua. Theo chia sẻ, nữ diễn viên “Tiếng sét trong mưa” đã bật khóc nức nở khi nghe kết quả từ phiên tòa sơ thẩm.

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Mọi người gửi lời chúc mừng nữ ca sĩ - Ảnh: FB

Về phía Bửu Lộc, anh cho biết đã nhận được thông báo kết quả của phiên tòa sơ thẩm. Phiên tòa diễn ra mà không có sự tham gia của anh và luật sư nên tòa đã xét xử vắng mặt.

"Từ khi tôi yêu cầu thay đổi thẩm phán, tòa đã chấp nhận điều đó vào ngày 19/2. Đến ngày 20/3, toà quyết định xét xử, nhưng luật sư của tôi đang ở Mỹ, chưa thể về nước do dịch bệnh. Vì thế, tòa đã xét xử vắng mặt. Tôi vẫn chưa nhận được tống đạt của tòa. Nếu nhận được, tôi sẽ tiếp tục kháng cáo", chồng cũ Nhật Kim Anh cho biết trên Zing.

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