Động thái kiên quyết của Nhật Kim Anh sau khi chồng cũ tuyên bố kháng cáo

Hậu trường 25/03/2020 15:46

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, ca sĩ Nhật Kim Anh giành được quyền nuôi con trai. Tuy nhiên, chồng cũ Bửu Lộc cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo.

Vụ kiện giành quyền nuôi con giữa ca sĩ Nhật Kim AnhBửu Lộc khiến dư luận xôn xao nhiều tháng qua. Cho rằng chồng cũ ngăn cấm 2 mẹ con gặp nhau, nữ diễn viên “Tiếng sét trong mưa” đã nộp đơn lên tòa án giành lại quyền nuôi bé Bửu Long. Sau nhiều lần trì hoãn, sáng 23/3, phiên tòa sơ thẩm đã chính thức diễn ra. Nhật Kim Anh bật khóc khi được tòa tuyên được quyền nuôi con.

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Vụ kiện giành quyền nuôi con giữa Nhật Kim Anh và chồng cũ thu hút sự quan tâm của dư luận - Ảnh: Internet

Về phía chồng cũ Nhật Kim Anh - Bửu Lộc, anh cho biết phiên tòa diễn ra mà không có sự hiện diện của mình và luật sư đại diện. Trước đó, luật sư của Bửu Lộc đã gửi đơn xin hoãn nhưng không được chấp thuận. Theo chia sẻ, luật sư của anh đang ở Mỹ và chưa thể về nước vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Anh khẳng định sẽ kháng cáo sau khi nhận được tống đạt của tòa.

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Bửu Lộc cho biết sẽ kháng cáo để giành quyền nuôi con trai - Ảnh: FB

Trước tuyên bố của chồng cũ, Nhật Kim Anh có động thái gây chú ý. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ bức ảnh ôm quý tử kèm dòng trạng thái khá kiên quyết. Cô viết: “Công việc có thể bắt đầu lại... nhưng con thì chỉ có một! Hãy chờ mẹ nhé! Nhất định mẹ sẽ không để em xa mẹ nữa đâu! Mẹ thương và nhớ em nhiều lắm!”. 

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Nhật Kim Anh quyết làm mọi cách để được sống bên con - Ảnh: FB

Dưới bài viết, nhiều người động viên Nhật Kim Anh và chúc cô sớm được đoàn tụ với con trai. Đáng chú ý, khi diễn viên Kha Ly hỏi: “Vẫn chưa đưa em về được hả bạn?", Nhật Kim Anh cho biết: "Chưa, còn ra phúc thẩm nữa bạn".

Nhật Kim Anh khoe ảnh bên con trai, giành được quyền nuôi con từ tay chồng cũ

Nhật Kim Anh khoe ảnh bên con trai, giành được quyền nuôi con từ tay chồng cũ

Sau nhiều tháng đấu tố với chồng cũ Bửu Lộc, ca sĩ Nhật Kim Anh cho biết đã giành được quyền nuôi con trai Bửu Long.

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Từ khóa:   Nhật Kim Anh chồng cũ Nhật Kim Anh Bửu Lộc

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