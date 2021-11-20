'Vén màn' cuộc sống của danh ca Chế Linh ở tuổi 80: Trải qua 4 đời vợ, 14 người con có theo nghiệp cầm Mic?

Nam danh ca Chế Linh có sự nghiệp thăng hoa nhưng tình duyên lận đận.

Ca sĩ Chế Linh nổi tiếng với giọng hát nội lực, phong thái tự tin khiến cho ông được xem là một trong tứ trụ nhạc vàng của làng nhạc Việt. Không chỉ phủ sóng trong nước mà tên tuổi của nam ca sĩ còn được khán giả hải ngoại yêu mến và ủng hộ nhiệt tình. Nhắc đến ông, mọi người sẽ nghĩ ngay về những ca khúc bất hủ như: Thói đời, Ngựa hoang, Ngày đó xa rồi, Mười năm tình cũ... Sự nghiệp thăng hoa nhưng tình duyên lận đận Ông trải qua nhiều lần đổ vỡ hôn nhân, có đến 14 người con và rất đông cháu. Người vợ thứ tư của Chế Linh không hoạt động nghệ thuật, là hậu phương vững vàng cho ông an tâm theo đuổi nghệ thuật.

Trong số 14 người con của nam danh ca, chỉ có 3 người nối nghiệp cầm mic là Chế Phong, Chế Phi, Chế Kha. Tất cả đều mang hơi hướng, phong cách ca nhạc khá giống bố. Hiện tại Chế Linh và bà xã Vương Nga đang sống ở Canada. Sau 46 năm chung sống, nam danh ca vẫn luôn dành lời ngọt ngào, trân trọng mỗi khi nói về vợ. Nhiều lần tam sự trên sóng truyền hình, Chế Linh không quên cảm ơn sự tháo vát, chu đáo của Vương Nga để ông có thể toàn tâm toàn ý đi diễn, cống hiến cho âm nhạc.

Trước khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, cặp vợ chồng thường xuyên cùng nhau đi chu du khắp nơi. Nam danh ca còn thích thú chia sẻ những khoảnh khắc thân mật bên vợ lên mạng xã hội. Cuộc sống ở tuổi 79: Vẫn luyện giọng hàng ngày Ở tuổi 79, giọng ca “Thói đời” vẫn tươi vui, khỏe mạnh. Nam ca sĩ từng bật mí vẫn luyện giọng hàng ngày, sẵn sàng lên sân khấu bất cứ khi nào có cơ hội phù hợp. Người yêu âm nhạc Việt Nam vẫn đang đợi nam ca sĩ tỏa sáng trên sân khấu quê nhà vào một dịp gần nhất. Ảnh: Tổng hợp

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