Hari Won gây sốc khi chia sẻ từng bị sàm sỡ rất nhiều lần trong quá khứ nhưng không dám cho ai biết

Vừa qua, tại chương trình Nhập gia tùy tục, Hari Won đã gây chú ý khi tiết lộ câu chuyện mình bị sàm sỡ đến hơn chục lần trong quá khứ. Cô chia sẻ:

Hari Won là là một trong những MC, ca sĩ nổi tiếng hiện nay. Cô sinh năm 1985, lớn lên tại Hàn Quốc và mang 2 dòng máu Việt – Hàn. Hari Won đang dần trở thành cái tên nổi bật trong showbiz Việt khi xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình. Bên cạnh đó, cô còn được chú ý với cuộc hôn nhân siêu ngọt ngào cùng MC Trấn Thành.

Ngày đó, chúng tôi rất sợ nói với ba mẹ những chuyện như thế vì các bậc cha mẹ thế hệ ngày xưa thường rất bảo thủ, không cảm thông, có khi còn quay ra trách ngược lại con mình theo kiểu đó là lỗi của con, tại sao con lại ăn mặc hở hang, lại đi gặp người lạ…

"Đa số những người chưa đủ 18 tuổi hoặc chưa từng trải đều hoang mang không biết phải xử lý câu chuyện đó như thế nào.

Lúc này, mình từ nạn nhân lại thành người có lỗi, hóa ra việc bị quấy rối lại là lỗi ở mình, giống kiểu ra ngoài bị giật đồ xong người ta đổ lỗi do mình không cẩn thận nên mới bị giật.

Tôi rất ám ảnh những câu nói kiểu như vậy, tại sao không chửi kẻ có tội lại đi trách ngược nạn nhân.

Chính những câu nói này khiến trẻ con có bị quấy rối cũng rất sợ nói với cha mẹ. Tâm lí lúc đó sợ bị xấu hổ. Cũng không ai dám nói với bạn bè vì sợ bị đi kể cho người này người kia.

Tôi rất quan tâm đến những chuyện bị xâm hại, quấy rối vì tôi cũng có nhiều người bạn từng trải qua điều đó.

Thậm chí, đến chính bản thân tôi cũng từng hơn chục lần bị sờ mó, sờ soạng. Tôi bị rất nhiều lần. Bạn bè tôi còn hỏi vì sao tôi lại bị sàm sỡ liên tục như thế nhưng tôi cũng không thể giải thích được.

Từ năm lớp 5, tôi đã bị sàm sỡ và gặp biến thái lần đầu trong cuộc đời. Từ đó, tôi bị rất nhiều lần khác nhưng không bao giờ nói cho ba mẹ biết.

Tôi rất sợ khi nói ra, ba mẹ sẽ trách tôi phải làm gì mới bị như thế rồi ngăn cấm tôi đi ra ngoài. Tôi rất sợ bị như thế. Tôi cũng không dám nói với bạn bè mình vì xấu hổ, sợ bị trêu chọc, đồn thổi linh tinh.

Tôi chỉ dám nói chuyện với người lạ, nhưng người không biết tôi là ai. Họ bảo tôi rằng, nếu gặp chuyện bị quấy rối mà không nói ra sẽ bị giết chết linh hồn suốt cả cuộc đời.

Rất nhiều người phụ nữ từng bị như vậy nhưng không dám nói ra và cứ phải chịu đựng vì ảnh hưởng đến tâm lý, tinh thần của họ nặng nề quá.

Tôi chọn tâm sự với người lạ vì họ không biết tôi là ai nên luôn nói những gì khách quan và cho tôi những định hướng mà tôi không bao giờ nói tới".

Liêu Hà Trinh nghe vậy cũng chia sẻ quan điểm bản thân: "Nhiều người bảo không nên nói chuyện với người lạ, nhưng nếu không tin người lạ thì làm sao có được những mối quan hệ thâm giao mới sau này.

Phải lắng nghe hết mọi người thì mới biết được họ cũng có những nỗi khổ, trăn trở riêng. Từ trăn trở của họ, mình sẽ gỡ rối được cho chính mình.

Tôi không biết mọi người thì sao nhưng tôi luôn toát ra năng lượng của một thùng rác cảm xúc. Ai nhìn tôi cũng muốn tâm sự, xả vào tôi.

Mỗi lần tôi mở Facebook lên đều nhận được rất nhiều tin nhắn của người lạ. Họ có những câu chuyện khó nói, không biết tâm sự với ai nên kể với tôi. Họ không cần tôi đưa lời khuyên, chỉ cần tôi nghe thôi.

Tôi thấy mình là một nơi đáng tin tưởng để tâm sự. Từ đó, tôi mới làm một số chương trình tâm sự và hạnh phúc khi được nhiều người tìm đến mình".