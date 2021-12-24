Mới đây, sau khi xuất sắc đăng quang Miss Grand, Thùy Tiên tiếp tục tham gia tour truyền thông cùng với các đài truyền hình lớn của Thái Lan. Người đẹp tiếp tục ghi điểm với gu thời trang độc đáo và gợi cảm của mình.

Tại sự kiện, Thuỳ Tiên diện một thiết kế có kiểu dáng lạ mắt thu hút sự chú ý của các fans. Bộ váy với hai phần riêng biệt, phần ngực áo đính kết cầu kỳ tỉ mỉ và phần thân váy bên ngoài bằng chất liệu da.

Ngắm Thùy Tiên trong thiết kế này, các fans còn hóm hỉnh so sánh cô với 'cây kem ốc quế' ngọt ngào đầy quyến rũ. Quả thật với thiết kế vô cùng độc đáo lần này, Thuỳ Tiên đã để lại ấn tượng cho màn xuất hiện của mình.

Hiện tại Thuỳ Tiên và các Á hậu đang tham gia media tour với các đài truyền hình lớn của Thái Lan và trong mỗi lần xuất hiện cô đều mặc trang phục mới. Với sự đầu tư váy áo đổi mới liên tục, Thuỳ Tiên được các fans xem là Miss Grand "chịu chơi" nhất trong lịch sử về khoản váy áo sau khi đăng quang.

Kể từ khi bước chân sang Thái Lan tham dự Miss Grand 2021, Thuỳ Tiên luôn gây chú ý với phong cách thời trang độc đáo và gợi cảm của mình. Mỗi bộ váy mà cô mặc đều 'gây bão' truyền thông bởi sự độc đáo, ấn tượng và hết sức gợi cảm.

Tuy nhiên đến hiện tại Thuỳ Tiên chỉ còn khoảng 3-4 bộ đồ chưa sử dụng, trong khi lịch trình hàng ngày của cô khá dày đặc. Chính vì thế, ê-kíp ở quê nhà đã ngay lập tức phải "tiếp tế" trang phục cho tân Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021.

Stylist phụ trách trang phục của Thuỳ Tiên cho biết hiện tại ê-kíp đang chuẩn bị khoảng 30 bộ váy áo để chuyển sang cho cô trong tuần sau. Thuỳ Tiên cũng cho biết phía BTC Miss Grand International cũng sẵn sàng hỗ trợ cô những trang phục của các nhà thiết kế Thái Lan trong trường hợp ê-kíp ở Việt Nam của người đẹp chưa kịp gửi đồ sang.

Ê-kíp của Thuỳ Tiên chia sẻ dự định sẽ thiết kế trang phục mới liên tục cho Thuỳ Tiên trong khoảng thời gian đương nhiệm 1 năm tới của người đẹp nhằm mang lại cho tân Hoa hậu Hoà bình quốc tế một diện mạo chỉn chu, chuyên nghiệp.

Ảnh: Internet