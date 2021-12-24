'Tất tần tật' 'kho đồ' hở bạo của Miss Grand Thùy Tiên trên đất Thái: CĐM hài hước trêu 'trông giống cây kem ốc quế'

Hậu trường 24/12/2021 19:40

Các fans còn hóm hỉnh so sánh cô với 'cây kem ốc quế' ngọt ngào đầy quyến rũ. Quả thật với thiết kế vô cùng độc đáo lần này, Thuỳ Tiên đã để lại ấn tượng cho màn xuất hiện của mình.

Mới đây, sau khi xuất sắc đăng quang Miss Grand, Thùy Tiên tiếp tục tham gia tour truyền thông cùng với các đài truyền hình lớn của Thái Lan. Người đẹp tiếp tục ghi điểm với gu thời trang độc đáo và gợi cảm của mình.

'Tất tần tật' 'kho đồ' hở bạo của Miss Grand Thùy Tiên trên đất Thái: CĐM hài hước trêu 'trông giống cây kem ốc quế' - Ảnh 1

Tại sự kiện, Thuỳ Tiên diện một thiết kế có kiểu dáng lạ mắt thu hút sự chú ý của các fans. Bộ váy với hai phần riêng biệt, phần ngực áo đính kết cầu kỳ tỉ mỉ và phần thân váy bên ngoài bằng chất liệu da.

'Tất tần tật' 'kho đồ' hở bạo của Miss Grand Thùy Tiên trên đất Thái: CĐM hài hước trêu 'trông giống cây kem ốc quế' - Ảnh 2

Ngắm Thùy Tiên trong thiết kế này, các fans còn hóm hỉnh so sánh cô với 'cây kem ốc quế' ngọt ngào đầy quyến rũ. Quả thật với thiết kế vô cùng độc đáo lần này, Thuỳ Tiên đã để lại ấn tượng cho màn xuất hiện của mình.

'Tất tần tật' 'kho đồ' hở bạo của Miss Grand Thùy Tiên trên đất Thái: CĐM hài hước trêu 'trông giống cây kem ốc quế' - Ảnh 3

Hiện tại Thuỳ Tiên và các Á hậu đang tham gia media tour với các đài truyền hình lớn của Thái Lan và trong mỗi lần xuất hiện cô đều mặc trang phục mới. Với sự đầu tư váy áo đổi mới liên tục, Thuỳ Tiên được các fans xem là Miss Grand "chịu chơi" nhất trong lịch sử về khoản váy áo sau khi đăng quang.

'Tất tần tật' 'kho đồ' hở bạo của Miss Grand Thùy Tiên trên đất Thái: CĐM hài hước trêu 'trông giống cây kem ốc quế' - Ảnh 4

Kể từ khi bước chân sang Thái Lan tham dự Miss Grand 2021, Thuỳ Tiên luôn gây chú ý với phong cách thời trang độc đáo và gợi cảm của mình. Mỗi bộ váy mà cô mặc đều 'gây bão' truyền thông bởi sự độc đáo, ấn tượng và hết sức gợi cảm.

'Tất tần tật' 'kho đồ' hở bạo của Miss Grand Thùy Tiên trên đất Thái: CĐM hài hước trêu 'trông giống cây kem ốc quế' - Ảnh 5

Tuy nhiên đến hiện tại Thuỳ Tiên chỉ còn khoảng 3-4 bộ đồ chưa sử dụng, trong khi lịch trình hàng ngày của cô khá dày đặc. Chính vì thế, ê-kíp ở quê nhà đã ngay lập tức phải "tiếp tế" trang phục cho tân Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021.

'Tất tần tật' 'kho đồ' hở bạo của Miss Grand Thùy Tiên trên đất Thái: CĐM hài hước trêu 'trông giống cây kem ốc quế' - Ảnh 6

Stylist phụ trách trang phục của Thuỳ Tiên cho biết hiện tại ê-kíp đang chuẩn bị khoảng 30 bộ váy áo để chuyển sang cho cô trong tuần sau. Thuỳ Tiên cũng cho biết phía BTC Miss Grand International cũng sẵn sàng hỗ trợ cô những trang phục của các nhà thiết kế Thái Lan trong trường hợp ê-kíp ở Việt Nam của người đẹp chưa kịp gửi đồ sang.

'Tất tần tật' 'kho đồ' hở bạo của Miss Grand Thùy Tiên trên đất Thái: CĐM hài hước trêu 'trông giống cây kem ốc quế' - Ảnh 7

Ê-kíp của Thuỳ Tiên chia sẻ dự định sẽ thiết kế trang phục mới liên tục cho Thuỳ Tiên trong khoảng thời gian đương nhiệm 1 năm tới của người đẹp nhằm mang lại cho tân Hoa hậu Hoà bình quốc tế một diện mạo chỉn chu, chuyên nghiệp.

'Tất tần tật' 'kho đồ' hở bạo của Miss Grand Thùy Tiên trên đất Thái: CĐM hài hước trêu 'trông giống cây kem ốc quế' - Ảnh 8

Ảnh: Internet

Á hậu Hoàng Thùy tung ảnh bikini khoe dáng sexy nỏng bóng tuổi U30

Á hậu Hoàng Thùy tung ảnh bikini khoe dáng sexy nỏng bóng tuổi U30

Hiện Hoàng Thùy sở hữu số đo 3 vòng là 82-60-94, tiệm cận với chỉ số vàng 90-60-90. Hoàng Thùy chia sẻ, thời gian qua cô tập trung vào chế độ ăn dinh dưỡng, tăng lượng thịt và uống các loại vitamin, sữa bổ trợ các bài tập tăng cơ.

Xem thêm
Từ khóa:   Miss Grand Thùy Tiên Nguyễn Thúc Thùy Tiên Thùy Tiên bị chơi xấu

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 6 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 3 giờ 36 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?