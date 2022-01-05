Tấn Hoàng thông báo tin vui được 'lên chức', tiết lộ không dám nghe hết câu chuyện bé gái 8 tuổi bị bạo hành vì quá đau lòng

Hậu trường 05/01/2022 10:07

Theo nghệ sĩ Tấn Hoàng, sự việc của bé gái 8 tuổi bị bạo hành là bất nhân, tiết lộ không dám nghe kể hết vì "đau lòng quá".

Mới đây, trên kênh Youtube của mình, nghệ sĩ Tấn Hoàng đã đăng tải đoạn clip thông báo tin vui mình đã có cháu cố. Nam nghệ sĩ chia sẻ, gia đình mình có nhiều con cháu là nữ nên ông không khuyến khích theo con đường nghệ thuật vì sợ vất vả.

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Nghệ sĩ Tấn Hoàng thông báo mình đã có cháu cố - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, Tấn Hoàng cũng có đôi lời bày tỏ ý kiến về vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong gây xôn xao dư luận những ngày gần đây. Theo đó, nam nghệ sĩ dành lời khuyên cho các cặp đôi trẻ cần tìm hiểu kỹ rồi hãy quyết định kết hôn và có con bởi khi bố mẹ ly dị thì "khổ cho con cháu". Bên cạnh đó, Tấn Hoàng nhận định sự việc của bé gái 8 tuổi "thật bất nhân" và cho biết bản thân không dám nghe hết vì đau lòng.

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Cháu bé bị bạo hành đến tử vong - Ảnh: Internet

"Tôi khuyên các em, các cháu trước khi có con phải tìm hiểu kỹ càng rồi mới cưới và có con. Khi có con rồi hãy bớt tự ái lại. Cái tôi lớn sẽ dẫn tới tình trạng li dị, mỗi người theo tình mới, khổ cho các con cháu. 

Sống với mẹ thì không có cha, sống với cha thì không có mẹ. Tại sao sinh con ra rồi lại gieo đau khổ cho con? Cha mẹ không có trách nhiệm, ly dị nhau nên trút nỗi đau lên con cái. Tôi thấy sự việc này là bất nhân, tôi không dám nghe hết vì đau lòng quá. Bản tính tôi thương con cháu hơn chính bản thân mình" - nghệ sĩ Tấn Hoàng nói.

Trước Tấn Hoàng, nhiều nghệ sĩ Việt như diễn viên Thúy Diễm, NSƯT Đinh Hiền Anh, siêu mẫu Phương Mai,... đều thể hiện sự tiếc thương cho nạn nhân cũng như thái độ bức xúc trước hành vi bạo hành của người lớn.

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