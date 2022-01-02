Siêu mẫu Hà Anh gây bức xúc khi nhắc đến mẹ ruột của bé gái 8 tuổi bị bạo hành: 'Tôi băn khoăn toà án nào xử không cho đến thăm con nhỉ?'

Hậu trường 02/01/2022 15:04

Là một người mẹ. siêu mẫu Hà Anh đã lên tiếng bàn luận về sự ra đi của bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành.

Trong những ngày qua, dư luận đang xôn xao về vụ việc bé gái 8 tuổi tử vong vì bị "dì ghẻ" bạo hành. Trên trang cá nhân của mình, siêu mẫu Hà Anh cũng chia sẻ bài viết dài lên án hành động của người bố và dì ghẻ. 

Đáng chú ý là, cô nàng còn nhắc đến người mẹ đẻ của bé gái kèm thắc mắc: "Còn người mẹ - đến giờ còn chưa lên tiếng, tôi cho rằng phải có uẩn khúc ở đâu đây. Liệu chị có bị người bố đe doạ tính mạng? Hay chị có hề biết được đưa con của mình bị bạo hành hay không cho đến lúc nhận tin dữ từ cháu? Người ra bảo người mẹ bị "cấm" không được đến gặp con 1 năm liền. Tôi băn khoăn toà án nào xử không cho đến thăm con nhỉ? Trừ khi người mẹ đó bị thần kinh, mang lại nguy hiểm tính mạng cho đứa bé. Còn không uẩn khúc là gì?".

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Siêu mẫu Hà Anh chia sẻ quan điểm về vụ bé gái 8 tuổi ở TP.HCM bị bạo hành trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình
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Tuy nhiên, bài viết gây tranh cãi sau khi nhắc đến mẹ ruột - Ảnh: Chụp màn hình

Siêu mẫu Hà Anh chia sẻ thêm: "Chúng ta cũng nên tìm hiểu để những trường hợp sau này cảnh giác và để tìm ra những giải pháp giúp cho họ! Còn thì nếu là tôi, nếu do thằng cha cấm, thì nếu là tôi tôi sẽ vác xác đến trước cửa nhà, cửa cơ quan, cửa trường học mỗi ngày để đến khi tôi được gặp con tôi thì thôi. Giờ là một người đã làm mẹ, tôi hiểu rằng tôi sẽ không bao giờ xa lìa con tôi, trừ khi tôi chết! Còn nếu không KHÔNG BAO GIỜ!. Tôi nghĩ chúng ta phải lấy lại công lý cho con, cho tất cả những đứa trẻ ở Việt Nam đã, đang bị bạo hành. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta phải hiểu rõ được bản chất vấn đề. Gia đình mẹ, nếu mẹ có vấn đề về tâm lý, tâm thần thì phải có ông bà, dì bác lên tiếng. Còn nếu không thì tất cả chỉ vô ích".

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Hà Anh bảo vệ ý kiến của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi đăng tải, bài viết của Hà Anh đã gây tranh cãi lớn. Người ủng hộ cho đó là ý kiến đa chiều đúng đắn, song cũng không ít ý kiến phản đối. 

Tuy nhiên, sau khi nhận thấy cư dân mạng bắt đầu có những phản đối gay gắt hơn. Thậm chí, không ít người hâm mộ đã quyết định "quay xe" sau thời gian dài theo dõi và ủng hộ siêu mẫu. Cô nàng mới phải lên tiếng phân trần. Cô nàng giải thích: "Tôi không - chưa lên án người mẹ này vì tôi chưa biết, chưa tìm hiểu tình cảnh gì dẫn đến việc người mẹ này vẫn chưa lên tiếng để đưa vụ việc ra ánh sáng. Nếu chị có đủ sáng suốt và chị muốn tìm lẽ phải cho con, mong chị sớm lên tiếng để dư luận cùng chung tay 'chiến đấu' với chị. Quan điểm của tôi về những người mẹ mà có thể bỏ con, nếu không phải vì tình huống bất khả kháng về sức khỏe, thì thực sự phải hỏi lại bản thân đã đủ tư cách làm mẹ của mình. Tôi bảo lưu quan điểm này của mình trên tư cách là một người mẹ, một người phụ nữ".

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Từ khóa:   Siêu mẫu Hà Anh bé gái 8 tuổi bạo hành gia đình

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