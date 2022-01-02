Danh hài Thúy Nga bức xúc lên tiếng về vụ bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành: 'Cả hai đều mất nhân tính'

Hậu trường 02/01/2022 14:00

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã bức xúc chia sẻ quan điểm của cô về vụ việc bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành tới tử vong đang gây xôn xao dư luận.

Mới đây, nữ danh hài Thúy Nga đã lên tiếng thể hiện sự bất bình của cô về vụ việc bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành dẫn đến tử vong. Mặc dù không theo dõi nhiều, nhưng sau khi nghe bạn bè thuật lại về sự việc, nữ danh hài không khỏi vừa phẫn nộ vừa đau xót. 

Cô bày tỏ: "Tôi không thể hiểu nổi tại sao một người cha đẻ lại để con gái mình bị như vậy. Cô gái kia mới có hai mấy tuổi mà quá ác, ác không thể tưởng tượng nổi. Tôi càng khó hiểu hơn khi người chồng ngồi chứng kiến nhân tình đánh con mình chết mà không nói năng gì. Cả hai người này đều có thú tính trong bản thân họ, mất hết tính người. Tôi không thể hiểu sao lại có những người dì ghẻ ác độc như vậy, tàn nhẫn trên mức tưởng tượng của tôi, nghĩ ra những trò vô cùng ghê tởm".

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Danh hài Thúy Nga không giấu được nỗi bức xúc khi chia sẻ về sự việc đau lòng này - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, nữ danh hài cũng nêu lên quan điểm của mình rằng sự việc càng gây phẫn nộ hơn cả là chính người bố ruột của bé cũng là người "góp sức" dẫn tới sự việc đau lòng này. Thúy Nga bộc bạch: "Tôi chỉ nghe qua câu chuyện này thôi cũng vô cùng bực bội, tức tối trong lòng. Người cha đẻ cũng đáng lên án vì đã quá si mê một người đàn bà tới mức ngu dại, để người đàn bà đó hành hạ con mình tới mức chết. Đó mới là người đáng lên án nhất. 

Thúy Nga cho rằng cộng đồng lên án người bố ruột bởi trong vụ án này đó mới là người đáng lên án nhất: "Người đàn bà kia dẫu sao cũng là người ngoài, khi lên cơn ích kỷ, nhỏ nhen thì khó lòng kiểm soát bản thân, nhưng ông bố kia là cha ruột mà làm ngơ thì quá độc ác".

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Ông Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang, bị can trong vụ bạo hành khiến cháu V.A. tử vong - Ảnh: Internet

Cuối cùng, nữ danh hài tin rằng "ác giả, ác báo" rồi cũng sẽ phải đền tội: "Đến giờ, người phán xét câu chuyện sẽ là cộng đồng. Nếu luật pháp không xử nghiêm minh thì cộng đồng sẽ lại dậy sóng. Nói chung, lưới trời lồng lộng, cao nhưng khó thoát, làm ác thì sẽ gặp phải quả đắng thôi. Tôi cũng là một Youtuber nên phải lên tiếng vì đây là một vấn nạn trong xã hội ngày nay".

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