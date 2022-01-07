Đi công tác ngay ngày đầu năm mới, Cát Tường buồn bã: 'Tôi vì đồng tiền, mưu sinh mà phải xa gia đình'

Hậu trường 07/01/2022 11:32

Mới đây, MC Cát Tường đã chia sẻ chuyến đi công tác tại Hà Nội của mình trong dịp đầu năm.

MC Cát Tường được biết đến là nữ MC đầy duyên dáng, hài hước và thể hiện trọn vẹn vai trò tư vấn, se duyên rất nhiều cặp đôi nên vợ chồng. Mới đây, cô đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô đi công việc tại Hà Nội trong dịp đầu năm. 

Theo như chia sẻ, "Bà mối Vbiz" cho biết cô có lịch trình vào ngay ngày đầu năm mới. Vì vậy, cô sẽ ra Hà Nội đón Tết một mình bởi vì không có ai đi cùng. Mặc dù đã rủ mẹ, rủ con đi cùng nhưng cả hai đều không ai đi cả, nên cô đành đi trong lặng lẽ. Cô bộc bạch: "Cuộc đời tôi là một hành trình lẻ loi, đơn độc đi khắp mọi nơi. Không biết đến bao giờ tôi mới tìm được người đồng hành cùng mình? Nhưng không sao, tôi quen rồi".

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MC Cát Tường chia sẻ khoảnh khắc đón năm mới đầy cô đơn của mình - Ảnh: Internet

Dù đi một mình, nhưng Cát Tường vẫn ở khách sạn 5 sao, phòng rộng và rất đẹp. Cát Tường không khỏi xót xa khi phòng có giường đôi nhưng chỉ mình cô nằm. Không chỉ ở phòng đẹp, Cát Tường còn ăn rất nhiều và ăn toàn món ngon. Tuy nhiên, cô vẫn ngao ngán:"Tôi chán quá mọi người ơi. Cách đây ít hôm tôi ra Hà Nội với mẹ còn được ngồi quán xá, giờ thì tất cả đều đóng cửa hết nên tôi chỉ được ngồi ăn trong khách sạn. Đã thế, nhà hàng trong khách sạn còn vắng hoe không một bóng người. Miếng ăn đúng là miếng tồi tàn".

Chưa dừng lại ở đó, nữ MC bắt taxi một mình để ra phố để đón năm mới. Sau đó, cô lại lủi thủi về lại phòng khách sạn và tâm sự cùng khán giả cho đỡ buồn.

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Nữ MC thưởng thức các món ăn một mình tại nhà hàng - Ảnh: Chụp màn hình
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Cát Tường đi dạo phố Hà Nội - Ảnh: Chụp màn hình

Giải đáp thắc mắc về lý do ra Hà Nội để làm việc ngay ngày "quan trọng" của năm mới, bà mẹ một con buồn bả bày tỏ: "Nói chung, tôi cũng vì đồng tiền, vì mưu sinh mà phải xa gia đình trong những ngày quan trọng như thế này. Tôi cũng buồn lắm, không vui vẻ gì đâu, nhưng tôi lại lấy nó làm động lực, tự thấy mình may mắn vì vẫn có show, có tiền. Ông trời luôn công bằng, lấy của ai cái gì sẽ bù đắp lại cái khác. Tôi không được gần gia đình lễ Tết nhưng lại có tiền, thế là vui vẻ lắm rồi".

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