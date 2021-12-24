Trang Trần tiếp tục gặp 'biến mới' sau loạt ồn ào, màn đáp trả lần này lại khiến dư luận 'bốc hỏa' vì một lý do

Hậu trường 24/12/2021 09:56

Sau ồn ào với bà chủ Đại Nam, lại đến màn chất vấn Hồ Văn Cường, Trang Khàn tiếp tục gặp biến. Phát ngôn gay gắt của chân dài khiến CĐM tá hỏa.

Thời gian gần đây, chân dài Trang Trần liên tục là cái tên bị réo gọi trên khắp mọi "mặt trận" MXH vì loạt ồn ào gây xôn xao cõi mạng.

Thời điểm bà Phương hằng lên tiếng đấu tố với nhiều nghệ sĩ, Trang Khàn là nhân vật thường xuyên bị nữ đại gia đá xéo. Cựu mẫu cũng không ngần ngại đáp trả lại "chị ruột" một cách gay gắt trên các buổi livestream.

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Cuộc chiến nổ ra giữa Trang Khàn và bà chủ Đại Nam thu hút sự chú ý của CĐM - Ảnh: Internet

Tiếp đó, "bà chủ bún đậu" gây phẫn nộ khi đến tận nhà Hồ Văn Cường giữa đêm và phát trực tiếp như "hỏi cung". Điều này đã dấy lên loạt tranh cãi lớn. Phải sau đó một thời gian dài, chỉ trích mới tạm lắng xuống.

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Cựu mẫu vướng nhiều tranh cãi khi đến tận nhà Hồ Văn Cường giữa đêm - Ảnh: FBNV

Hay mới đây nhất, chân dài Trang Trần bất ngờ thông báo bị phạt vì các phát ngôn thiếu văn minh trên MXH. Nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ CĐM, cựu mẫu cho hay: "Từ giờ tôi cấm ai gọi tôi là nghệ sĩ. Tôi bán bún, kinh doanh tự do. Tôi đã gỡ được chiếc áo quá lớn với tôi".

Mặc dù phủ nhận chuyện mình là nghệ sĩ, song mới đây, Trang Trần khiến tất cả mọi người bất ngờ khi xuất hiện trong Tuần lễ thời trang Việt Nam 2021 được tổ chức tại TP.HCM với vai trò là một người mẫu trình diễn. 

Xuất hiện trong trang phục áo dài được thiết kế lạ mắt kèm mấn đội đầu ấn tượng nhưng màn đánh dấu sự trở lại của cựu người mẫu lại là một sự cố đáng tiếc khi trình diễn. Vì diện trang phục được đính kết đá quý khá cầu kỳ nên cô gặp khó khăn trong việc di chuyển.

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Cựu mẫu gặp vấn đề về trang phục - Ảnh cắt từ clip

Cụ thể, trong đêm trình diễn chính thức gót giày của cô bị vướng vào chiếc áo choàng lưới, khiến chân bị mắc lại chới với. Pha xử lý lóng ngóng của Trang Trần sau sự cố này được cư dân mạng nhận xét là không đẳng cấp, thiếu chuyên nghiệp so với các chân dài khác trên sàn runway.

Mới đây, màn đáp trả khi bị chê phèn của Trang Trần đã khiến dân tình chia sẻ rầm rộ, chân dài gay gắt: "Sáng giờ mấy bé chê chị phèn! Ừ chị phèn mà tiền nhiều là được. Ngồi đó chê đi nha, Tết này ăn cám ngắm chị hưởng thụ. Đi nhậu mai còn đi Đà Lạt mua đất trồng rau nào!".

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Màn đáp trả anti-fan của bà chủ bún đậu - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, cư dân mạng ngao ngán cho rằng phần trình diễn bị chê trách vì kém chuyên nghiệp còn chưa lắng xuống thì cựu mẫu đã có màn đáp trả với thái độ không tiếp thu, sửa  đổi mà lại tranh cãi vô cùng "chợ búa".

Trang Trần 'cười ra nước mắt' đóng phạt tiền triệu vì phát ngôn thiếu chuẩn mực, bất ngờ hẹn 'chị ruột' ở tòa khiến CĐM hốt hoảng 'chuyện gì đây?'

Trang Trần 'cười ra nước mắt' đóng phạt tiền triệu vì phát ngôn thiếu chuẩn mực, bất ngờ hẹn 'chị ruột' ở tòa khiến CĐM hốt hoảng 'chuyện gì đây?'

Tối 27/10 trên livestream của mình, Trang Trần bất ngờ tiết lộ vừa mới đóng phạt 7,5 triệu đồng vì phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội, đồng thời buông lời 'hẹn' 'chị ruột' nào đó gặp nhau ở tòa.

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Từ khóa:   Trang Trần Tranh Khàn Hồ Văn Cường

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