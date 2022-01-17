Đàm Vĩnh Hưng về nước, Trang Trần vội gọi đích danh 'đàn anh', ẩn tình 'so sánh' với 'người quen cũ' mà ai cũng biết!

Mới đây, Trang Trần bất ngờ có bài đăng nhắc đích danh Đàm Vĩnh Hưng. Đáng chú ý, khi cựu mẫu còn ẩn ý cà khịa “người ấy” ở phe chính nghĩa khiến CĐM xôn xao.

Sau khi trở về từ Mỹ, Đàm Vĩnh Hưng đã có hoạt động nghệ thuật đầu tiên. Nam ca sĩ diện trang phục "hầm hố" với áo choàng lông, găng tay da, kính râm... để tham gia một buổi biểu diễn thời trang. Sự xuất hiện của Mr. Đàm đã ngay lập tức chiếm spotlight bởi thời gian qua, anh vướng phải khá nhiều ồn ào đời tư. Thậm chí thời gian sang Mỹ lưu diễn, nhiều netizen còn cho rằng nam ca sĩ "trốn" sang Mỹ. Sau buổi diễn, trên trang cá nhân, Trang Trần bất ngờ có bài đăng nhắc đích danh Đàm Vĩnh Hưng. Đáng chú ý, khi cựu mẫu còn ẩn ý cà khịa “người ấy” ở phe chính nghĩa khiến CĐM xôn xao.

Chân dài Trang Khàn thường xuyên khẩu chiến với nữ đại gia Đại Nam - Ảnh: Internet Cụ thể Trang Trần viết: "Cũng là đeo găng tay nhưng sao khác xa người ấy! Phe bị đào bới cứ đẹp hoài ăn chơi du lịch hoài là sao phe chính nghĩa ơi. Đại ca đôi găng tay này chắc mua Châu Âu thị trường EU hay Bắc Âu hay Mỹ nhỉ Đàm Vĩnh Hưng". Bài đăng đầy ẩn ý của Trang Trần - Ảnh chụp màn hình Ngay lập tức, nhiều netizen cho rằng cựu mẫu đang "cà khịa" nữ CEO Đại Nam, bởi Trang Trần và Đàm Vĩnh Hưng từng là 2 nhân vật bị réo tên liên tục trong các buổi livestream của bà Phương Hằng. Chưa kể, việc nhắc đến găng tay của Mr.Đàm khác với găng tay của "ai kia" khiến CĐM khẳng định cô đang ẩn ý về nhà máy găng tay của nữ đại gia.

Mr Đàm phối kèm đôi găng tay xanh nổi bật khiến Trang Trần vội so sánh ngay với găng tay của 'ai kia' - Ảnh: FBNV Trước đó, vào tối ngày 16/1, Vy Oanh cũng có bài viết ẩn ý chúc mừng Mr. Đàm trở lại. Động thái này của nữ ca sĩ khiến netizen bán tín bán nghi có hay chăng cô đang "mỉa mai" cuộc "thanh trừng" showbiz trước đó của bà Phương Hằng đã "thất bại toàn tập".

Vy Oanh 'tái ngộ' Đàm Vĩnh Hưng, đăng đàn ẩn ý chúc mừng đàn anh 'thoát vận hạn sao kê'? Mới đây, sau khi trở về nước, Đàm Vĩnh Hưng đã có cuộc hội ngộ cùng Vy Oanh. Nữ ca sĩ còn có hẳn dòng trạng thái dài để chúc mừng đàn anh.

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