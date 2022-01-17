Vy Oanh 'tái ngộ' Đàm Vĩnh Hưng, đăng đàn ẩn ý chúc mừng đàn anh 'thoát vận hạn sao kê'?

Mới đây, sau khi trở về nước, Đàm Vĩnh Hưng đã có cuộc hội ngộ cùng Vy Oanh. Nữ ca sĩ còn có hẳn dòng trạng thái dài để chúc mừng đàn anh.

Tối muộn ngày 16/1, trên trang cá nhân Vy Oanh đăng tải hình ảnh cùng các con đi dự sự kiện. Đáng chú ý, cô còn hội ngộ với Đàm Vĩnh Hưng và cả hai đã chụp ảnh rất vui vẻ cùng nhau, ngay sau đó, nữ ca sĩ còn hào hứng chia sẻ kèm dòng trạng thái hồ hởi: "Chuyện là không hẹn mà gặp anh thân yêu tớ mừng anh về Việt Nam show tấp nập bao khán giả mong chờ. Hôm nay 2 con bệnh hết nên diễn nét hơi lạnh lùng ạ. Đi show của nhà Pink House đẹp quá nên 2 em xem chăm chú. Có cả cô Thanh Hằng xinh đẹp chụp cùng con đó ạ. Thỉnh thoảng mẹ mới cho lên sân khấu nên còn lơ tơ mơ các cô chú ạ.

Mẹ em lỡ hẹn MV tối nay vì có tí sự cố, bù lại MV diễn show này nhé ạ. Hẹn cả nhà yêu MV tết lại ngày mai ạ". Bài đăng của Vy Oanh - Ảnh chụp màn hình Có thể thấy sau những ồn ào liên quan đến chuyện làm từ thiện và cự cãi nảy lửa với CEO Đại Nam, cả Đàm Vĩnh Hưng và Vy Oanh vẫn giữ tình thân vô cùng thoải mái, vui vẻ. Cả hai nghệ sĩ cũng đang tập trung vào công việc và những dự định trong tương lai, không quan tâm đến thị phi hay lời bàn tán của CĐM.

Vy Oanh và 2 con chụp ảnh cùng Mr.Đàm - Ảnh: FBNV Thời gian qua, nhiều sao Việt trong đó có Đàm Vĩnh Hưng và Vy Oanh vướng ồn ào với nữ đại gia Đại Nam. Cụ thể, Vy Oanh thường xuyên đối đầu và có nhiều phát ngôn "đốp chát" lại các livestream của bà Phương Hằng. Vy Oanh và bà Phương Hằng đối đầu nhau suốt nhiều tháng liền - Ảnh: Internet Về phía Đàm Vĩnh Hưng, nam ca sĩ bị nữ đại gia tố không minh bạch, ăn chặn tiền từ thiện. Thậm chí, ông hoàng nhạc Việt và giọng ca Đồng Xanh còn làm đơn tố cáo CEO Đại Nam về việc nhiều lần vu khống, xúc phạm nhân phẩm của bản thân trên sóng livestream.

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