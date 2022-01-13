Đàm Vĩnh Hưng cuối cùng cũng lên tiếng về ồn ào từ thiện, tiết lộ chịu 'tổn thương' vì 'búa rìu' dư luận

Liên quan đến quá trình điều tra việc làm từ thiện của một số ca sĩ, nghệ sĩ kêu gọi quyên góp có dấu hiệu không minh bạch, thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) - đã trả lời.

Về các trường hợp gửi đơn, sau khi được phân công xác minh, giải quyết đơn đã làm việc với các trường hợp này.

Cụ thể, theo tướng Niêm, từ tháng 5 đến nay, trên các trang mạng đưa thông tin phản ánh tình hình không minh bạch của nghệ sĩ, ca sĩ kêu gọi từ thiện. C02 tổ chức xác minh, ngoài phản ánh có 1 số trường hợp gửi đơn đến cục.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm - Ảnh: Dân Trí

Dân Trí cũng thông tin thêm, các cá nhân có vấn đề kêu gọi từ thiện để ủng hộ đồng bào bị bão lụt, trong một thời gian đã đóng tài khoản, dừng nhận tiền ủng hộ. Sau đó, các cá nhân đã trực tiếp hoặc thông qua đại diện đến các địa phương thực hiện việc từ thiện.

"Qua các ngân hàng, C02 xác nhận tiền vào các tài khoản còn ít hơn số tiền các cá nhân đi làm từ thiện", Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm nói.

Sau khi trao đổi với các cơ quan tố tụng, C02 tiếp tục xác minh, làm rõ để đưa ra kết quả cuối cùng vào giữa tháng 1/2022.

Ngay sau thông báo của Bộ Công an, nhiều nghệ sĩ từng vướng ồn ào như Hoài Linh, Thủy Tiên, Trấn Thành đều đã chính thức tái xuất showbiz và MXH. Chỉ có riêng Đàm Vĩnh Hưng vẫn bận "vi vu" trời Tây và lưu diễn nơi xứ người.

Đến mới đây, Mr.Đàm đã chính thức lên tiếng về vấn đề này. Trả lời trên báo Pháp luật TP.HCM, giọng ca “Xin lỗi tình yêu” cho hay những tin đồn vô căn cứ không chỉ ảnh hưởng đến anh hay cá nhân các nghệ sĩ mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều người khác xung quanh mình.

Mr.Đàm chính thức lên tiếng - Ảnh: Internet

“Thực sự Hưng và những người bị đặt điều nói sai sự thật đã hứng chịu không biết bao nhiêu lời xúc phạm, mỉa mai, chửi bới, chế nhạo bằng hình ảnh trên khắp mọi phương tiện thông tin mà Việt Nam có.

Họ bỏ tiền thuê spam tin nhắn, bình luận vào các trang facebook của Hưng, gửi mail, comment quậy phá các thương hiệu mà Hưng và anh chị em nghệ sĩ làm đại sứ! Rõ ràng là một sự xúc phạm nặng nề!”- Đàm Vĩnh Hưng nói.

Nam ca sĩ cũng cho biết, bất kỳ ai làm cũng sẽ từ những điều thiện trong lòng họ! Mọi người có thể nhìn thấy sự tổn thất nặng nề của bà con người nghèo, đặc biệt là khu vực miền Trung… Tuy nhiên, Đàm Vĩnh Hưng cũng cho rằng sẽ không có ai đủ kiên nhẫn để tiếp tục làm thiện nguyện dưới búa rìu dư luận.

Nam ca sĩ cho biết búa rìu dư luận ảnh hưởng không nhỏ đến giới nghệ sĩ - Ảnh: Internet

"Bản thân Hưng vào thời điểm đó cũng phải thu mình lại! Vì có làm thêm hết cả gia tài thì miệng lưỡi xã hội cũng sẽ phán là đang cố làm để chạy tội, lấy điểm, che mắt thiên hạ… nên buộc phải dừng. Đồng thời để cơ quan chức năng dễ làm việc! Khi nào Hưng cảm thấy thoải mái và dư giả thì sẽ làm nếu có duyên và còn duyên!", Đàm Vĩnh Hưng trải lòng.