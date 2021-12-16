Vừa mới hào hứng tuyên bố livestream gặp mặt CĐM, 'bão' sao kê đã 'ngập ngụa' trang cá nhân Đàm Vĩnh Hưng

Hậu trường 16/12/2021 16:20

Đang lưu diễn tại Mỹ, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thông báo livestream giao lưu với CĐM. Thái độ của netizen bên dưới bài đăng gây chú ý vì vụ kiện tụng với bà Phương Hằng đến nay chẳng biết sẽ đi đâu, về đâu?

Sau thời gian sang Mỹ biểu diễn ca nhạc, mới đây, trên trang cá nhân Đàm Vĩnh Hưng đăng tải dòng trạng thái thông báo sẽ dành trọn hẳn 2 ngày để livestream giao lưu với khán giả.

Mr.Đàm viết: "Tuần này chàng trai trong hình quyết định dành 2 ngày để livestream giải đáp nhìu câu hỏi nha nha nha cả nhà! 20h tối thứ 5 ngày 16/12 và chủ nhật nhé 19/12".

Kèm theo đó là hình ảnh vi vu trời Tây đẹp mê hồn.

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Bài đăng của ông hoàng nhạc Việt - Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh những ý kiến trông đợi sự xuất hiện của nam ca sĩ thì bất ngờ xuất hiện loạt bình luận mỉa mai, công kích liên quan đến chuyện cũ sao kê. Theo đó, nhiều người cho rằng Đàm Vĩnh Hưng sang Mỹ đế "trốn" khỏi lùm xùm từ thiện, nhất quyết không sao kê. 

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CĐM vẫn đòi sao kê, làm rõ chuyện từ thiện - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, sau khi bị nữ đại gia Bình Dương réo tên trên MXH vì cho rằng đã có hành vi "mờ ám" ăn chặn tiền tỷ từ hoạt động thiện nguyện mùa lũ năm ngoái, Đàm Vĩnh Hưng ngay lập tức cho biết đang ráo riết theo đuổi vụ kiện nữ CEO nhưng tuyệt nhiên không sao kê lấy một gram nào.

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Thời gian qua ồn ào giữa Mr Đàm và bà Phương Hằng vẫn chưa được giải quyết triệt để - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi vụ kiện đang được dư luận quan tâm theo dõi thì ông hoàng nhạc Việt lại Mỹ tiến để biểu diễn khiến dân tình không khỏi nghi vấn. 

Từng chia sẻ về lý do nhất quyết không sao kê dù có bị réo gọi, Đàm Vĩnh Hưng nhấn mạnh phải bảo mật thông tin của các mạnh thường quân, chỉ sao kê khi Công An yêu cầu: "Phía Hưng xin phép được bảo mật mọi thông tin về tài khoản ngân hàng để phục vụ cho việc điều tra. Sau khi vụ kiện kết thúc, Hưng sẽ mời một công ty kiểm toán vào kiểm kê minh bạch số tiền từ thiện để cho các nhà hảo tâm, các fan nắm bắt được sự thật của câu chuyện này".

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Hiện nam ca sĩ đang 'du hí' tại Mỹ và chưa có kế hoạch về Việt Nam - Ảnh: FBNV

Dù không rõ nội dung của buổi livestream tối nay và Chủ nhật sẽ như thế nào, song cư dân mạng chắc chắn rằng sẽ không thể thiếu màn đòi sao kê đến từ netizen.

 

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