Đàm Vĩnh Hưng đau lòng nhận tin dữ, nhắn gửi lời ruột gan đến cố ca sĩ Phạm Chí Thành, tiết lộ 'bí mật' chưa từng công bố

Hậu trường 21/12/2021 14:26

Đau lòng trước sự ra đi của tài năng trẻ, Đàm Vĩnh Hưng cũng đã có đôi lời nhắn gửi đến Phạm Chí Thành khiến CĐM không khỏi xúc động.

Trưa ngày 18/12, thông tin ca sĩ Phạm Chí Thành qua đời sau thời gian dàn chống chọi với bệnh tật khiến không ít khán giả đau lòng bởi anh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.

Nhiều nghệ sĩ Việt như Trịnh Tú Trung, Nguyên Vũ... từng lên tiếng và muốn giúp đỡ Phạm Chí Thành, song sức khỏe của nam ca sĩ suốt nhiều tháng nay đã khó để vượt qua. Không chỉ mang trong mình nhiều bệnh, Phạm Chí Thành còn không may mắc COVID-19 khiến cho thể trạng yếu dần.

Đàm Vĩnh Hưng đau lòng nhận tin dữ, nhắn gửi lời ruột gan đến cố ca sĩ Phạm Chí Thành, tiết lộ 'bí mật' chưa từng công bố - Ảnh 1
Hình ảnh hậu sự hiếm hoi của cố ca sĩ Phạm Chí Thành - Ảnh: Internet

Đau lòng trước sự ra đi của tài năng trẻ, Đàm Vĩnh Hưng cũng đã có đôi lời nhắn gửi đến Phạm Chí Thành khiến CĐM không khỏi xúc động.

Trên trang cá nhân, Đàm vĩnh Hưng gọi cố ca sĩ là "con" và tự xưng là "sư phụ". Anh viết:   "Vĩnh biệt con. Phạm Chí Thành. Một học trò không công khai vì lúc đó con không nằm trong đội của sư phụ. Sư phụ chỉ có thể âm thầm giúp riêng con vì nhìn thấy tài năng của con. Sư phụ biết là con sẽ làm gì đó nhiều hơn là dừng chân tại cuộc thi kia".

Đàm Vĩnh Hưng đau lòng nhận tin dữ, nhắn gửi lời ruột gan đến cố ca sĩ Phạm Chí Thành, tiết lộ 'bí mật' chưa từng công bố - Ảnh 2
Mr.Đàm xót xa khi cậu học trò năm nào ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ - Ảnh: Internet

Đúng như sư phụ nghĩ! Con đã quán quân ở 1 cuộc thi khác! Lúc đó con nhắn tin con đã thành công rồi sư phụ ơi! Và mình thật vui con nhỉ.

Một đứa bé ngoan, hiền luôn luôn sợ làm phiền sư phụ nên cái gì cũng giấu. Cho đến lúc không thể giấu thì cũng là lúc con phải ra đi. Con chỉ đau 1 lần nữa rồi sẽ bình yên bên Mẹ con nhé. Ngủ ngon và thật vui nơi thiên đàng".

Kèm theo đó là bức ảnh của cố ca sĩ lúc sinh thời, trên ảnh đính dòng chữ "Goodbye con" 

Đàm Vĩnh Hưng đau lòng nhận tin dữ, nhắn gửi lời ruột gan đến cố ca sĩ Phạm Chí Thành, tiết lộ 'bí mật' chưa từng công bố - Ảnh 3
Bài đăng của Mr.Đàm - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại tro cốt cố ca sĩ Phạm Chí Thành đang được thờ cúng tại nhà một người cô. Gia đình vẫn chưa thể thực hiện di nguyện của cố ca sĩ được mà chỉ đành thờ cúng tại nhà, thay vì mang vào chùa như tâm nguyện của anh. 

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Từ khóa:   Phạm Chí Thành Đàm Vĩnh Hưng Phạm Chí Thành qua đời

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