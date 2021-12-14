Nói về tình hình sức khỏe hiện tại của Phạm Chí Thành, cô ruột cho biết cách đây 1 tuần sức khỏe của Chí Thành chuyển biến xấu, bị chảy máu nhiều nên phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhiệt đới.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nam nghệ sĩ Trịnh Tú Trung xót xa chia sẻ bài đăng liên quan đến ca sĩ Phạm Chí Thành khiến nhiều người chú ý. Theo đó, Tú Trung chụp lại màn hình tin nhắn lúc nửa đêm với nam ca sĩ nhờ anh giúp đỡ tìm bệnh viện điều trị bệnh. Nội dung tin nhắn cho biết gia đình Chí Thành cũng đã cố gắng đưa anh đi điều trị ở nhiều nơi nhưng đều bị từ chối và hiện tình hình sức khỏe vô cùng đáng ngại. Nam ca sĩ gầy, sức khỏe yếu đi rất nhiều - Ảnh: FBNV Đính kèm hình ảnh, Tú Trung đau lòng cho biết những ngày qua, Chí Thành đã rất mệt mỏi nhưng vẫn luôn cố gắng, nỗ lực vì ý chí sinh tồn. Bên cạnh đó, thông qua bài đăng, Tú Trung mong cộng đồng mạng có thể giúp đỡ hay giới thiệu để nam ca sĩ có thể chữa trị.

Bài viết của Tú Trung - Ảnh: Chụp màn hình Đến ngày 14/12, chia sẻ với Gia đình và Xã hội, cô ruột của nam ca sĩ xác nhận hiện Chí Thành đã bỏ ăn 2 ngày nay và suy nghĩ không được lạc quan. "Tôi rất nhiều lần tâm sự để Thành phấn chấn tinh thần nhưng từ khi mắc bệnh nặng cháu đã không lạc quan trong tư tưởng. Hai ngày nay không chịu ăn, chỉ uống một chút sữa rồi nằm ôm điện thoại. Thành cứ nhắn tin linh tinh cho bạn bè khiến tôi cũng lo lắm!", cô Thư chia sẻ.

Nói về tình hình sức khỏe hiện tại của cháu ruột, cô Thư cho biết cách đây 1 tuần sức khỏe của Chí Thành chuyển biến xấu, bị chảy máu nhiều nên phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhiệt đới. Sau đó bác sĩ khuyên đưa về nhà chăm sóc tránh nằm viện vì tình hình dịch COVID-19 vẫn phức tạp. Nam ca sĩ từng chia sẻ nhiều dòng trạng thái về tình hình sức khỏe của bản thân - Ảnh chụp màn hình "Nhưng đáng quan ngại là hơn 1 tháng nay uống thuốc và điều trị COVID-19 nhưng Thành vẫn chưa khỏi. Ở nhà tôi vẫn thường xuyên mua que về test cho cháu và vẫn 2 vạch mờ. Hôm đưa Thành vào viện cũng xét nghiệm và chưa khỏi COVID-19. Trong khi gia đình tôi ở chung, tôi chăm sóc Thành hàng ngày thì cả nhà đều âm tính", cô ruột Chí Thành cho biết thêm. Về chi phí, cô Thư cũng chia sẻ số tiền mọi người giúp đỡ Chí Thành vẫn còn đủ để điều trị trong thời gian tới. Tuy nhiên, với tình hình không lạc quan của Chí Thành, cô cũng lo ngại ảnh hưởng nhiều tới kết quả điều trị. Hiện, công chúng vô cùng lo lắng cho tình hình của nam ca sĩ và gửi đến anh nhiều lời chúc, hy vọng anh sớm khỏi bệnh.

Ca sĩ Phạm Chí Thành viết 1 câu nghe xé lòng hé lộ tình trạng xấu nhất Tình hình sức khỏe ca sĩ Phạm Chí Thành khiến nhiều người lo lắng khi vừa điều trị bệnh nặng vừa nhiễm Covid-19. Mới đây, anh còn viết một câu hé lộ tình trạng hiện tại.

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