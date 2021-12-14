Phạm Chí Thành nhắn tin 'linh tinh' cho bạn bè, cô ruột lo lắng vì đã bỏ ăn 2 ngày nay, liên tục chảy máu nhưng không thể nhập viện

Hậu trường 14/12/2021 20:53

Nói về tình hình sức khỏe hiện tại của Phạm Chí Thành, cô ruột cho biết cách đây 1 tuần sức khỏe của Chí Thành chuyển biến xấu, bị chảy máu nhiều nên phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhiệt đới.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nam nghệ sĩ Trịnh Tú Trung xót xa chia sẻ bài đăng liên quan đến ca sĩ Phạm Chí Thành khiến nhiều người chú ý. Theo đó, Tú Trung chụp lại màn hình tin nhắn lúc nửa đêm với nam ca sĩ nhờ anh giúp đỡ tìm bệnh viện điều trị bệnh. Nội dung tin nhắn cho biết gia đình Chí Thành cũng đã cố gắng đưa anh đi điều trị ở nhiều nơi nhưng đều bị từ chối và hiện tình hình sức khỏe vô cùng đáng ngại.

Pham Chi Thanh 1
Nam ca sĩ gầy, sức khỏe yếu đi rất nhiều - Ảnh: FBNV

Đính kèm hình ảnh, Tú Trung đau lòng cho biết những ngày qua, Chí Thành đã rất mệt mỏi nhưng vẫn luôn cố gắng, nỗ lực vì ý chí sinh tồn. Bên cạnh đó, thông qua bài đăng, Tú Trung mong cộng đồng mạng có thể giúp đỡ hay giới thiệu để nam ca sĩ có thể chữa trị.

Pham Chi Thanh 2
Bài viết của Tú Trung - Ảnh: Chụp màn hình

Đến ngày 14/12, chia sẻ với Gia đình và Xã hội, cô ruột của nam ca sĩ xác nhận hiện Chí Thành đã bỏ ăn 2 ngày nay và suy nghĩ không được lạc quan.

"Tôi rất nhiều lần tâm sự để Thành phấn chấn tinh thần nhưng từ khi mắc bệnh nặng cháu đã không lạc quan trong tư tưởng. Hai ngày nay không chịu ăn, chỉ uống một chút sữa rồi nằm ôm điện thoại. Thành cứ nhắn tin linh tinh cho bạn bè khiến tôi cũng lo lắm!", cô Thư chia sẻ.

Nói về tình hình sức khỏe hiện tại của cháu ruột, cô Thư cho biết cách đây 1 tuần sức khỏe của Chí Thành chuyển biến xấu, bị chảy máu nhiều nên phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhiệt đới. Sau đó bác sĩ khuyên đưa về nhà chăm sóc tránh nằm viện vì tình hình dịch COVID-19 vẫn phức tạp.

Pham Chi Thanh 3
Nam ca sĩ từng chia sẻ nhiều dòng trạng thái về tình hình sức khỏe của bản thân - Ảnh chụp màn hình

"Nhưng đáng quan ngại là hơn 1 tháng nay uống thuốc và điều trị COVID-19 nhưng Thành vẫn chưa khỏi. Ở nhà tôi vẫn thường xuyên mua que về test cho cháu và vẫn 2 vạch mờ. Hôm đưa Thành vào viện cũng xét nghiệm và chưa khỏi COVID-19. Trong khi gia đình tôi ở chung, tôi chăm sóc Thành hàng ngày thì cả nhà đều âm tính", cô ruột Chí Thành cho biết thêm.

Về chi phí, cô Thư cũng chia sẻ số tiền mọi người giúp đỡ Chí Thành vẫn còn đủ để điều trị trong thời gian tới. Tuy nhiên, với tình hình không lạc quan của Chí Thành, cô cũng lo ngại ảnh hưởng nhiều tới kết quả điều trị.

Hiện, công chúng vô cùng lo lắng cho tình hình của nam ca sĩ và gửi đến anh nhiều lời chúc, hy vọng anh sớm khỏi bệnh.

Ca sĩ Phạm Chí Thành viết 1 câu nghe xé lòng hé lộ tình trạng xấu nhất

Ca sĩ Phạm Chí Thành viết 1 câu nghe xé lòng hé lộ tình trạng xấu nhất

Tình hình sức khỏe ca sĩ Phạm Chí Thành khiến nhiều người lo lắng khi vừa điều trị bệnh nặng vừa nhiễm Covid-19. Mới đây, anh còn viết một câu hé lộ tình trạng hiện tại.

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Chí Thành Phạm Chí Thành nhiễm COVID-19 ca sĩ phạm chí thành bị bệnh nặng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 1 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 19 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 4 giờ 19 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?