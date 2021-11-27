Tình hình ca sĩ Phạm Chí Thành: Không thở được, muốn gặp mọi người lần cuối

"Thành không thở được nữa rồi. Thành rất khó thở. Ai muốn gặp thì có thể qua gặp lần cuối", Phạm Chí Thành viết.

Chiều ngày 27/11, ca sĩ Phạm Chí Thành đăng tải dòng trạng thái khiến nhiều người lo lắng, xót xa. Nam ca sĩ cho biết, anh thấy khó thở, mong muốn được gặp mọi người lần cuối.

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp, khán giả gửi lời động viên mong anh sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trước đó, thông tin Phạm Chí Thành mắc bệnh viêm gan B, tổn thương phổi, dạ dày, suy dinh dưỡng nặng khiến đồng nghiệp và khán giả không khỏi xót xa.

Hoàn cảnh Phạm Chí Thành cũng khiến nhiều người thương cảm khi mồ côi mẹ từ năm 12 tuổi, mất cha năm 2014. Hiện tại chỉ có cô ruột và chị họ thay nhau chăm sóc.

Ngày 12/11, diễn viên Trịnh Tú Trung bất ngờ hé lộ tin nhắn Chí Thành bị bác sĩ trả về, tình trạng có thể không cứu được.

Phạm Chí Thành gầy gò vì bệnh tật.

Tình hình bệnh tật của Phạm Chí Thành khiến nhiều người lo lắng.

"Bác sĩ nói em bị trả về. Tình trạng có thể không cứu được. Có gì anh đừng buồn nhé. Sẽ nhớ anh với mọi người nhiều lắm" - Chí Thành nhắn nhủ cho Trịnh Tú Trung.

Qua những tâm sự của Chí Thành, có thể thấy nam ca sĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra với mình. Ngoài ra, khi được nhắc đến những dự định còn đang dang dở, nam ca sĩ đã gửi gắm lại cho Trịnh Tú Trung.

Phạm Chí Thành.

Còn về phía Trịnh Tú Trung, nam diễn viên giống như nhiều người khác, cảm thấy rất bàng hoàng khi nghe tin dữ từ phía đàn em. Anh còn khuyên Chí Thành nên tiếp tục chữa trị, anh sẽ tìm nơi chữa bệnh giúp cho Chí Thành.