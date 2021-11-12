Tình hình sức khỏe của ca sĩ Chí Thành đã chuyển biến xấu hơn, anh chia sẻ rằng mình có thể sẽ không qua khỏi.

Mới đây, diễn viên Trịnh Tú Trung đã đăng tải một bài viết tiết lộ tình trạng sức khỏe của ca sĩ Chí Thành. Theo những tin nhắn qua lại giữa hai người, Chí Thành cho biết anh đã bị bệnh viện trả về và có nguy cơ không thể qua khỏi.

"Bác sĩ nói em bị trả về. Tình trạng có thể không cứu được. Có gì anh đừng buồn nhé. Sẽ nhớ anh với mọi người nhiều lắm." - Chí Thành nhắn nhủ cho Trịnh Tú Trung.

Đoạn tin nhắn thương tâm của Chí Thành gửi cho Trịnh Tú Trung - Ảnh: FBNV

Qua những tâm sự của Chí Thành, có thể thấy nam ca sĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra với mình. Ngoài ra, khi được nhắc đến những dự định còn đang dang dở, nam ca sĩ đã gửi gắm lại cho Trịnh Tú Trung.

Còn về phía Trịnh Tú Trung, nam diễn viên giống như nhiều người khác, cảm thấy rất bàng hoàng khi nghe tin dữ từ phía đàn em. Anh còn khuyên Chí Thành nên tiếp tục chữa trị, anh sẽ tìm nơi chữa bệnh giúp cho Chí Thành.

Chí Thành không thể tăng cần dù tích cực bồi bổ - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, Chí Thành lại cho hay, sử khỏe đang thật sự rất yếu, bản thân dù ăn uống nhiều nhưng lại không hề lên cân được. Nam ca sĩ còn chia sẻ mình nhớ những lần đi ăn cùng với đàn anh trước đây.

Trước đó, như đã đưa tin, Chí Thành đang mắc bệnh viêm gan, viêm phổi nặng, thiếu máu và cả suy dinh dưỡng nhưng hoàn cảnh quá khó khăn và dịch bệnh nên anh cũng không có khả năng chữa trị. Sau khi biết được tình hình của Chí Thành, nhiều khán giả đã và đồng nghiệp đã giúp đỡ nam ca sĩ. Tuy nhiên, theo các thông tin mới nhất, tình hình sức khỏe của anh không mấy khả quan.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-si-chi-thanh-nguy-kich-bi-benh-vien-tra-ve-noi-loi-xuc-dong-em-se-nho-moi-nguoi-nhieu-lam-436062.html