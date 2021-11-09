Erik gửi lời xin lỗi khán giả vì kêu gọi từ thiện miền Trung nhưng lại ủng hộ miền Tây

Hậu trường 09/11/2021 19:41

Sau khi kết thúc đợt thiện nguyện ở miền Trung, Erik vẫn nhận được tiền quyên góp của khán giả qua tài khoản nên anh chàng quyết định sẽ gửi số tiền này cho bà con miền Tây.

Ngày 8/11 vừa qua, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Erik đã đăng tải một bài viết với nội dung xin lỗi khán giả về việc sử dụng 30 triệu tiền kêu gọi từ thiện không đúng với mục đích ban đầu. Số tiền này ban đầu được nam ca sĩ kêu gọi để hỗ trợ người dân miền Trung nhưng vì một số lý do mà anh chàng đã dành để từ thiện người dân miền Tây.

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Erik xin lỗi khán giả về việc sử dụng 30 triệu tiền kêu gọi từ thiện không đúng với mục đích ban đầu - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, vào năm 2020, Erik có tổ chức kêu gọi từ thiện, sau đó anh và ê-kíp của mình đã có chuyến thiện nguyện tại miền Trung và đăng tải bản sao kê chi tiết. Sau đó, nam ca sĩ có đóng tài khoản lại nhưng vẫn còn một số khán giả tiếp tục gửi tiền vào, số tiền lên đến gần 30 triệu đồng.

"Erik và ê-kip có thông báo và xin phép sử dụng số tiền này vào chuyến cứu trợ miền Trung lần sau. Erik cũng như ê-kip biết việc giữ tiền lâu là không nên.

Thời gian gần đây, dịch bệnh bùng lên ở miền Tây khá căng thẳng, do đó Erik cùng ê-kip quyết định ủng hộ số tiền còn lại gồm 20 triệu đồng cho hoạt động cứu trợ COVID ở các tỉnh miền Tây và ủng hộ 10 triệu đồng cho một bé nhà nghèo, bệnh tật nhưng hiếu học ở miền Trung" - Erik cho biết.

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Erik cho biết chi tiết về việc sử dụng số tiền này sẽ được đăng tải công khai trên trang cá nhân của mình - Ảnh: Internet

Nam ca sĩ còn cho biết chi tiết về việc sử dụng số tiền này sẽ được đăng tải công khai trên trang cá nhân của mình. Ngoài ra, anh còn hứa rằng bản thân và ê-kíp sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ nếu như bà con miền Trung cần.

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Từ khóa:   Erik Kêu gọi từ thiện miền Trung

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