Quản lý Phi Nhung 'vỗ mặt' một nhạc sĩ từng công khai ủng hộ Hồ Văn Cường trong lùm xùm cát-xê

Sau khi nam nhạc sĩ này đăng tải một bài viết nói về cố NS Phi Nhung, quản lý của cô đã có đôi dòng chia sẻ cảm nghĩ của mình.

Trên trang cá nhân của mình, nhạc sĩ Hồng Xương Long đã đăng tải một bài viết nói về cố NS Phi Nhung. Ngoài ra, anh cho biết, bản thân đã sáng tác một bài hát dành tặng cô sau sự ra đi quá đột ngột.

Nhạc sĩ Hồng Xương Long đã đăng tải một bài viết nói về cố NS Phi Nhung - Ảnh: FBNV

"Một số hình ảnh trong MV Thương người Việt Nam tôi. (Thương về ca sĩ Phi Nhung) trước khi phát hành. Đời ai cũng có một chuyến đến đây và ra đi. Xin ghi lại tác phẩm này như chút hương hoa cho đời.

Phi Nhung ra đi để bao xót thương cho khán giả, sẽ mãi không bao giờ vơi R.I.P. Nỗi xót thương tạt vào đá Trăm năm lệ đá vẫn còn chơ vơ. Nỗi lòng xin gửi vào tác phẩm, xin hãy bay theo mây gió nói hộ lòng tôi..." - Nhạc sĩ Hồng Xương Long viết.

Quản lý của cố NS Phi Nhung chia sẻ lại bài đăng với nội dung khá bức xúc - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau đó, quản lý của cố NS Phi Nhung đã chia sẻ lại bài viết của nhạc sĩ Hồng Xương Long với dòng trạng thái khá gay gắt: "Muộn rồi ấy à. Chúng tôi không muốn nhắc tới, xin đừng nhắc tên".

Có thể thấy, vị quản lý này vẫn chưa quên được "thù cũ". Bởi lẽ, nhạc sĩ Hồng Xương Long từng đứng ở "bên kia chiến tuyến" khi lên tiếng bênh vực Hồ Văn Cường trong vụ lùm xùm cát-xê với Phi Nhung hồi tháng 6 vừa qua.

Nhạc sĩ Xương Hồng Long từng công khai bênh vực Hồ Văn Cường trong lùm xùm cát-xê với Phi Nhung - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào thời điểm khi mà cố NS Phi Nhung bị dư luận bủa vây vì vô tình vướng vào lùm xùm cát-xê với Hồ Văn Cường, nhạc sĩ Xương Hồng Long đã đăng tải lên trang cá nhân của mình nhiều bài viết bênh vực Hồ Văn Cường, cho rằng phía Phi Nhung nên thanh toán hết tiền cát-xê cho nam ca sĩ trẻ tuổi.

Ngoài ra, nhạc sĩ Xương Hồng Long còn tố Phi Nhung đã gọi điện hăm dọa sẽ đưa anh lên sóng truyền hình. Vào lúc đó, tuy đã hết lời giải thích với công chúng nhưng Phi Nhung vẫn phải chịu nhiều lời chỉ trích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quan-ly-phi-nhung-vo-mat-mot-nhac-si-tung-cong-khai-ung-ho-ho-van-cuong-trong-lum-xum-cat-xe-434912.html