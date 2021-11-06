Nguyên Vũ hứa sẽ giúp Đặng Thu Thảo 'đẹp lên' sau khi chồng cũ của cô dọa kiện

Hậu trường 06/11/2021 13:05

Ca sĩ Nguyên Vũ mới đây đã hứa sẽ giúp Hoa hậu Đặng Thu Thảo lấy lại nhan sắc như xưa để "kẻ ấy" phải nuối tiếc sau khi biết được thông tin cô đã bị chồng cũ dọa kiện.

Thời gian gần đây, dư luận được dịp xôn xao khi Hoa hậu Đại Dương Đặng Thu Thảo đăng đàn tố chồng cũ của mình vũ phu, ngoại tình,... Ngay sau đó, chồng cũ của cô, doanh nhân Phúc Thành đã lên tiếng phản pháo rằng những thông tin mà cô đưa ra hoàn toàn sai lệch và dọa sẽ khởi kiện cô nếu còn chia sẻ tiếp. Chứng kiến sự việc, ca sĩ Nguyên Vũ đã có đôi lời nhắn nhủ đến cô.

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Nguyên Vũ hứa sẽ giúp cho Đặng Thu Thảo lấy lại nhan sắc và sức khỏe để 'kẻ đó' phải hối hận - Ảnh: Internet

Theo đó, Nguyên Vũ cho rằng cô Hoa hậu gốc Cần Thơ là một người hy sinh hết lòng vì chồng con mà không màng đến cả bản thân. Ngay từ khi lần đầu gặp gỡ, Đặng Thu Thảo lúc này đã là Hoa hậu nhưng vẫn giữ được tính tình hiền lành, chân chất của một người con miền Tây.

"Khi em gặp tôi lần đầu em đã là Hoa hậu, em vô tư kể lại hồi nhỏ khi em là một con bé gầy nhom đen nhẻm phụ mẹ bán cơm dưới quê, đã gặp tôi ghé đến ăn lúc trên đường đi diễn, em đã rất thích giờ được gặp lại mừng quá." - Nguyên Vũ kể lại.

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Nguyên Vũ cho biết Hoa hậu gốc Cần Thơ là một người hy sinh hết lòng vì chồng con mà không màng đến cả bản thân - Ảnh: Internet

Nam ca sĩ còn cho biết, mình đã được Đặng Thu Thảo mời về tận quê để dự đám cưới của cô. Nguyên Vũ luôn nghĩ rằng cô cuối cùng đã được hạnh phúc ai ngờ chồng của cô lại là một người tệ bạc, khi cô mang bầu và xấu đi thì anh ta lại ngoại tình và đánh đập cô. Nhưng Hoa hậu Đại Dương luôn "cắn răng chịu đựng" vì con mình.

"Em đã cắn răng chịu đựng vì danh dự, vì muốn con có cha nhưng kẻ được gọi là đàn ông đó luôn tìm mọi cách hành hạ tinh thần lẫn thể xác khiến em phải nản chí mà tự buông tay để hắn dễ dàng ngoại tình lăng nhăng hơn." - Nguyên Vũ bộc bạch.

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Chồng cũ của Hoa hậu Đặng Thu Thảo dọa sẽ kiện cô nếu cô còn tiếp tục chia sẻ những thông tin về đời sống hôn nhân của cả hai thuở chưa ly hôn - Ảnh: Internet

Sau khi biết được thông tin là sau khi ly hôn, Đặng Thu Thảo chỉ được chồng cũ trợ cấp mỗi tháng 4 triệu đồng để nuôi 2 con nhỏ, thậm chí đòi kiện khi người đẹp công khai sự thật, Nguyên Vũ đã hứa sẽ giúp cho cô lấy lại nhan sắc và sức khỏe để "kẻ đó" phải hối hận.

"Em an tâm như lời anh hứa, anh sẽ hỗ trợ làm cho em xinh đẹp lên, khỏe mạnh lên để kẻ ấy phải tiếc nuối và hối hận. Thương em gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo! Mong những người phụ nữ hy sinh vì chồng con nhưng cũng phải biết tự chăm sóc lấy bản thân mình nhé" - Nguyên Vũ cho hay.

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Từ khóa:   Nguyên Vũ hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo

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