Lộ bằng chứng Hồ Văn Cường bị oan, không hề hỗn láo với cha ruột như cộng sự Phi Nhung đã nói?

Hậu trường 03/11/2021 17:49

Chi tiết đắt giá này cho thấy Hồ Văn Cường đã bị oan, nam ca sĩ trẻ không hề hỗ láo với bố ruột như cộng sự của cố NS Phi Nhung đã nói trước đó.

Những ngày vừa qua, khi mà vụ lùm xùm cát xê của Hồ Văn Cường và phía ê kíp của cố NS Phi Nhung đã tạm lắng xuống thì sáng nay, một người cộng sự của nữ ca sĩ bất ngờ tung hình ảnh được cho là lúc mà gia đình của Cường đang lục đục.

Khi đăng tải các bức ảnh trên, người cộng sự này cho biết thêm rằng hiện đang nắm giữ rất nhiều bằng chứng quan trọng, nếu các fan của Hồ Văn Cường còn tiếp tục ngang ngược thì anh sẽ phơi bày tất cả lên mạng xã hội.

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Những bức ảnh mà cộng sự của Phi Nhung đăng tải - Ảnh: FBNV

Nguyên văn status của người này: "Một câu nói rất quen thuộc cũng từng nói, nghĩ đến việc nào giờ cố công xây dựng cho một hình ảnh thật đẹp, lộng lẫy, ngoan ngoãn, lễ phép và gia đình đầm ấm chứ bên trong thế nào tự nó biết.

Ráng kéo đến hình cuối cùng coi 2 người trong ảnh là ai và họ đang làm gì? Đầm ấm ghê hén! (Hình được chụp lại từ clip thôi chứ còn những hành động ngang ngược nữa là tôi đăng clip full)".

Kèm theo status trên, người cộng sự này còn kèm theo các hình ảnh có một nhân vật trông khá giống với cha ruột của Hồ Văn Cường và một người áo đen không rõ mặt mũi nên chưa thể xác nhận là ai. Tuy nhiên, vì những lời lẽ ẩn ý của người cộng sự, nhiều netizen cho rằng nhân vật áo đen chính là Hồ Văn Cường đang có hành động hỗn láo đối với cha ruột của mình.

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Nhiều người cho rằng nhân vật áo đen là mẹ của Hồ Văn Cường - Ảnh: FBNV

Ngay sau đó, cư dân mạng cũng nhanh chóng soi ra được một chi tiết đã giải oan được cho Hồ Văn Cường. Vì Hồ Văn Cường luôn xuất hiện với hình ảnh cao gầy, mảnh khảnh trong khi người áo đen trong có vẻ đậm người hơn, vòng một như của phụ nữ vậy nên có thể nói Hồ Văn Cường và người này là hoàn toàn khác biệt.

Không những vậy, netizen còn nhanh chóng phát hiện người áo đen rất giống với mẹ ruột của Hồ Văn Cường từ vóc dáng đến trang phục. Vậy nên, nhiều người cho rằng đây chỉ là clip ghi lại một lần tranh cãi của cha và mẹ của Hồ Văn Cường chứ không hề giống như những gì người cộng sự kia đang ám chỉ.

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Nhiều netizen phản đối việc làm 'kém sang' của vị cộng sự của Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Tính đến thời điểm hiện tại, tuy tất cả các thông tin trên đều là đồn đoán của cộng đồng mạng nhưng nhiều ý kiến cho rằng người cộng sự của Phi Nhung đã khá "nham hiểm" khi làm việc này. Có người còn cho rằng, clip này đã được dàn dựng nhầm đổ tội cho Hồ Văn Cường và đã bị cắt xén không rõ đầu đuôi gì nên người đăng tải thật sự quá "kém sang".

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Từ khóa:   Phi Nhung cố NS Phi Nhung cộng đồng mạng

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