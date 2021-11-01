Thất thứ năm của cố NS Phi Nhung, con gái nuôi nghẹn ngào: 'Các em nhớ mẹ lắm. Tụi con nhớ mẹ'

Hậu trường 01/11/2021 20:55

Hơn 1 tháng kể từ khi cố NS Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng, ra đi mãi mãi, người thân, bạn bè và các khán giả yêu quý cô vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhớ.

Thiêng Ngân - một trong những người con nuôi nổi tiếng nhất của cố NS Phi Nhung vào chiều ngày 1/11 đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một dòng trạng thái đầy xúc động, thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Được biết, hôm nay cũng chính là thất thứ năm của Phi Nhung

Theo đó, Thiêng Ngân viết: "Thất thứ năm rồi mẹ ơi. Các em nhớ mẹ lắm, tụi con nhớ mẹ".

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Thiêng Ngân bồi hồi nhớ về mẹ nuôi - Ảnh: Chụp màn hình

Khác với cái tên đình đám là Hồ Văn Cường, Thiêng Ngân cũng hát những ca khúc bolero/dân ca trữ tình nhưng không nổi tiếng bằng vì bản thân cô bé không xuất thân từ một cuộc thi ca hát lớn như Vietnam Idol nhí. Tuy vậy, những ai yêu quý Phi Nhung đều sẽ biết đến Ngân vì đã nhiều lần đi hát cùng mẹ nuôi, xuất hiện trên báo,...

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Thiêng Ngân được nhiều người biết đến vì được mẹ nuôi nâng đỡ cùng với khả năng âm nhạc thiên bẩm - Ảnh: Internet

Khi cố NS Phi Nhung qua đời, Thiêng Ngân cũng để tang cô như những chị em nuôi khác trong gia đình. Trong một cuộc phỏng vất với Trí Thức Trẻ vào cuối tháng 9, khi được hỏi về chuyện thi cử, Thiêng Ngân cho biết đã đậu vào Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM và còn dành được học bổng.

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Trizzie Phương Trinh cùng với con gái của Phi Nhung là Wendy Phạm đã tổ chức lễ cúng thất cho cố nghệ sĩ Phi Nhung tại Hoa Kỳ vào sáng nay - Ảnh: FBNV

Cùng với đó, sáng nay, tại Hoa Kỳ, Trizzie Phương Trinh cùng với con gái của Phi Nhung là Wendy Phạm đã tổ chức lễ cúng thất cho cố nghệ sĩ. Trizzie Phương Trinh cho biết thêm, gia đình vẫn còn đang tiếp tục nhận đóng góp và sẽ có báo thuế rõ ràng sau khi hoàn tất.

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Từ khóa:   cố NS Phi Nhung thất năm của Phi Nhung Thiêng Ngân

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