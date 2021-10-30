Sau khi đóng phạt vì nói năng 'chợ búa' trên MXH, Trang Khàn bất ngờ bị đổi tên fanpage thành 'lừa đảo'

Hậu trường 30/10/2021 12:45

Fanpage của cựu người mẫu Trang Khàn bất ngờ bị đổi thành 'lừa đảo' khiến cho cô không khỏi bức xúc.

Trang Khàn vốn là một trong những cái tên khá nổi tiếng trên mạng xã hội với những phát ngôn mang tính "chợ búa" và có phần thô tục của mình mỗi khi livestream. Vì thói quen này, cựu người mẫu đã thu về không ít anti-fan cùng với nhiều lần được "góp mặt" trên TV với ví dụ là người của công chúng nhưng lại ứng xử kém trên Internet.

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Trang Khàn vừa bị Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phạt 7,5 triệu đồng vì vi phạm quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Hơn nữa, mới đây vào ngày 27/10, Trang Khàn đã phải đóng 7,5 triệu đồng vì có phát ngôn phản cảm trên MXH. Theo Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, cựu người mẫu đã vi phạm quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Sự việc này đã khiến nhiều netizen cảm thấy "hả hê" vì cuối cùng Trang Khàn đã phải chịu phạt sau nhiều lần bị lên án cũng vì các phát ngôn không đúng mực của mình.

Cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, mới đây, fanpage của Trang Khàn mà cô thường dùng để livestream buôn bán bất ngờ bị đổi tên thành "Trang Khàn & Fashion lừa đảo" khiến cô không khỏi bức xúc.

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Fanpage chuyên dùng để livestream của Trang Khàn bị đổi tên - Ảnh: Chụp màn hình

Ở buổi livestream gần nhất, cựu người mẫu viết: "Page của em vẫn thuộc sở hữu của em nha. Đi nhậu mấy tiếng c* h* vào đổi tên để đi chửi dạo đâu có được. Cả nhà an tâm". Cùng với đó, cô trấn an những người hâm mộ của mình rằng hiện tại fanpage vẫn thuộc quyền sở hữu của cô, nếu ai đang xem livestream thì cứ yên tâm.

Hiện tại chưa rõ ai là người đổi tên fanpage của cô cũng không rõ lý do vì sao lại làm như vậy nhưng việc này cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến uy tín của Trang Khàn.

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