Sam chính thức lên tiếng giải thích mối quan hệ với 'ông trùm' Điền Quân, làm rõ nghi vấn 'bất hòa' với Nathan Lee

Hậu trường 28/10/2021 21:29

Phía Sam mới đây đã chính thức có lời giải đáp tất cả các tin đồn chưa xác thực về mình trong thời gian qua.

Sam vốn là một cái tên kín tiếng trong showbiz Việt, cô nàng hiếm khi vướng vào những lùm xùm không hay về mình đến mức phải lên tiếng giải thích. Tuy nhiên, những ngày vừa qua, người đẹp bỗng nhiên dính vào loạt tin đồn không hay từ bị Nathan Lee "dằn mặt" trên Facebook đến mối quan hệ thân thiết với "ông trùm" Điền Quân.

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Vì những lần quanh hình chung, nhiều người cho rằng có mờ ám đằng sau mối quan hệ của Sam và 'ông trùm' Điền Quân - Ảnh: Chụp màn hình

Cũng vì loạt tin đồn trên, những ngày qua, Sam luôn là chủ đề nóng trên MXH, tên tuổi của người đẹp liên tục chiếm sóng trên các diễn đàn công cộng. Chỉ mới ít giờ trước, để những tin đồn này dừng lại và không ảnh hưởng xấu đến đời tư của mình, Sam cuối cùng đã lên tiếng giải thích tất cả những ồn ào trên. Ngoài ra, người đẹp cũng đưa ra bằng chứng về việc mình kêu gọi quyên góp từ thiện vào năm 2020.

Sam cho biết, bản thân không thể im lặng thêm nữa để tránh việc nhiều người lợi dụng thời cơ này bôi nhọ danh dự và nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến cuộc sống và gia đình của cô. Người đẹp khẳng định, hơn 30 năm qua, cô chưa từng sống sai một lần để phải hổ thẹn với bản thân, gia đình và xã hội, trước giờ, cô chỉ tập trung hết mình vào công việc mà thôi.

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Sam quyết định giải thích sau thời gian dài im lặng - Ảnh: Internet

Sam nói thêm, vốn cô không hề muốn lên tiếng về bất kỳ điều gì cả nhưng nhận ra rằng càng im lặng thì những người ganh ghét cô lại càng lấn tới, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình cô.

"Mình không muốn để mẹ mình phải lo lắng hay buồn rầu ảnh hưởng đến sức khỏe vì mẹ mình mấy năm nay sức khỏe của mẹ mình không được tốt. Mình cũng không muốn gia đình mình bị tấn công cả về tinh thần lẫn danh dự.

Mình càng không muốn các Sammini, các khán giả đã ủng hộ và yêu thương mình trong thời qua bị dư luận dẫn dắt lôi kéo và thất vọng về mình. Nên hôm nay mình sẽ nói rõ duy nhất 1 lần các sự việc đang bị bóp méo sai lệch vu khống mà các trang thông tin không chính thống dựng lên." - Sam viết.

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Bài đăng của Sam trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, Sam đã "xin phép" Nathan Lee và cả "ông trùm" Điền Quân - Bảo Điền được nhắc đến tên 2 người này trong bài viết thanh minh của mình. Trong bài viết khá dài của người đẹp, cô giải thích 4 điều cụ thể.

Thứ nhất, Sam cho biết bản thân chưa từng làm việc với Nathan Lee mà còn luôn tôn trọng nam ca sĩ. Ngay khi có tin đồn rằng Nathan Lee đã "dằn mặt" mình trên trang cá nhân, phía Sam cũng đã liên hệ với nam ca sĩ và nhận được câu trả lời hoàn toàn khác rằng tất cả đều không phải sự thật, Nathan Lee đang nhắc đến một chuyện hoàn toàn khác và không liên quan gì đến Sam.

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Tin nhắn giữa Nathan Lee và quản lý truyền thông của Sam - Ảnh: FBNV

Thứ hai, Sam cho biết bản thân chỉ là một nghệ sĩ thường xuyên hợp tác với Điền Quân và bản thân của cô cảm thấy rất may mắn khi được công ty giải trí này ưu ái. Ngoài ra, người đẹp vẫn thường xuyên xuất hiện trên các chương trình được sản xuất bởi các bên khác nữa chưa không riêng Điền Quân.

Đặc biệt, Sam khẳng định, mối quan hệ giữa mình với "ông trùm" Điền Quân không hề vượt quá giới hạn nào cho phép. Bản thân cô là một người con gái vậy nên những tin đồn như vậy ảnh hưởng vô cùng lớn đến đời tư và nhân phẩm của cô.

Thứ ba, về vấn đề tiền quyên góp ủng hộ vào năm 2020, Sam đã gửi đến tài khoản của vợ chồng nghệ sĩ Lương Thế Thành, Thúy Diễm vì bản thân không có kinh nghiệm đi từ thiện bao giờ. Trong 125.923.000 đồng kêu gọi, Sam cho biết, bản thân đã bỏ ra 50 triệu tiền túi và đã sao kê đầy đủ trên trang cá nhân, rất lâu sau mới xóa đi chứ không hề có chuyện mờ ám ở đây.

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Sam đưa bằng chứng mình đã chuyển khoản cho diễn viên Thúy Diễm - Ảnh: FBNV

Thứ tư, về chuyện mua xe tặng mẹ, Sam cho biết bản thân chỉ là muốn mẹ vui và hạnh phúc nên không hề nghĩ nhiều khi làm việc này. Trong quá trình mua xe, vì cô đã nhận được sự trợ giúp khá nhiều từ phía nhãn hàng nên chỉ đăng tải hình ảnh xe mới lên MXH để hỗ trợ lại nhãn hàng này mà không hề muốn gia đình lại bị lôi vào những chuyện không hay như vậy.

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Sam từng khoe mua tặng mẹ xe ô tô gần 5 tỷ đồng trên trang cá nhân của mình - Ảnh: FBNV

"Khi tên mình liên tục bị gắn với quá nhiều điều sai trái nhằm mục đích câu view, Sam cảm thấy tổn thương vô cùng. Đặc biệt là không muốn ảnh hưởng đến gia đình Sam.

Sam đã định im lặng đến cùng nhưng càng im lặng Sam và gia đình Sam càng bị tổn thương nhiều hơn. Xin mọi người hãy để cho gia đình Sam được yên, xin mọi người hãy để cho Sam được làm 1 người con có hiếu. Một lần nữa, Sam mong muốn kết thúc câu chuyện ồn ào này tại đây. Xin lỗi mọi người vì đã làm phiền." - Sam chia sẻ.

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Từ khóa:   Nathan Lee Diễn viên Sam ông trùm Điền Quân

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