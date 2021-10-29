4 tháng sau khi bàn giao, cây cầu 1 tỷ được Thủy Tiên hỗ trợ xây dựng ở Nghệ An đã hư hỏng

Sau khi phát hiện ra những hư hỏng của cầu Khe Liệu chỉ 4 tháng kể từ khi bàn giao cây cầu, chủ đầu tư cho biết đã liên hệ với bên thi công để tiến hành bảo trì các hạng mục hư hại.

Cầu Khe (hay còn gọi là cầu Khe Liệu) ở Nghệ An đã bị sập vào 17 giờ 30 phút ngày 31/10/2020 do chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 9 sau nhiều ngày mưa lớn, nước lũ dâng cao. Lúc này, đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên đã ủng hộ 1 tỷ đồng để xây mới hoàn toàn cây cầu này trong đợt thiện nguyện vào cuối năm 2020.

Cầu Khe Liệu sau 4 tháng bàn giao - Ảnh: Tiền Phong

Được biết, cầu Khe Liệu có chiều dài 7 mét, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân vì nằm trên trục đường huyết mạch của địa phương, nối từ đường Hồ Chí Minh đi trung tâm xã.

Trả lời phỏng vấn của Vietnamnet, ông Hoàng Phạm Thọ, Chủ tịch UBND xã Thanh Mỹ cho biết: "Nếu không có đoàn của ca sĩ Thủy Tiên thì xã không biết lấy đâu ra kinh phí để khắc phục".

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Thanh Mỹ, tổng chi phí để thi công cầu Khe Liệu là 1 tỷ đồng. Ngoài ra, ngay phía trên cầu có treo biển ghi rõ đơn vị hỗ trợ xây cầu là "Các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước cùng gia đình ca sĩ Thủy Tiên – Công Vinh".

Những vết nứt, hỏng nặng ở phần móng cầu - Ảnh: Cảnh Thắng/Dân Việt

Tuy vậy, theo ghi nhận từ phóng viên của báo Dân Việt vào ngày 28/10, cầu Khe Liệu sau 4 tháng bàn giao, tức là từ tháng 6/2021 đến nay, đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn, xuống cấp nghiêm trọng.

Sau khi trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, chủ đầu tư của công trình, ông Nguyễn Hữu Dũng trả lời: "Việc này tôi mới biết đây, do có việc gia đình quan trọng nên tôi chưa thể lên huyện Thanh Chương kiểm tra công trình được.

Hiện, tôi đã liên hệ với đơn vị thi công yêu cầu họ đi kiểm tra, nếu xuất hiện hiện tượng nứt nẻ, hư hỏng ở hạng mục nào thì yêu cầu họ bảo hành hạng mục đó. Đây là công trình từ thiện nên tôi kiểm tra rất sát sao..."

Theo thông tin từ Tiền Phong, đại diện nhà thầu xây dựng mới cầu Khe Liệu là bà Vũ Thị Lan Anh, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế đô thị Thanh Chương đã ký với chủ đầu tư là ông Nguyễn Hữu Dũng.

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