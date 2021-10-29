4 tháng sau khi bàn giao, cây cầu 1 tỷ được Thủy Tiên hỗ trợ xây dựng ở Nghệ An đã hư hỏng

Hậu trường 29/10/2021 16:34

Sau khi phát hiện ra những hư hỏng của cầu Khe Liệu chỉ 4 tháng kể từ khi bàn giao cây cầu, chủ đầu tư cho biết đã liên hệ với bên thi công để tiến hành bảo trì các hạng mục hư hại.

Cầu Khe (hay còn gọi là cầu Khe Liệu) ở Nghệ An đã bị sập vào 17 giờ 30 phút ngày 31/10/2020 do chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 9 sau nhiều ngày mưa lớn, nước lũ dâng cao. Lúc này, đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên đã ủng hộ 1 tỷ đồng để xây mới hoàn toàn cây cầu này trong đợt thiện nguyện vào cuối năm 2020.

thuy tien 1
Cầu Khe Liệu sau 4 tháng bàn giao - Ảnh: Tiền Phong

Được biết, cầu Khe Liệu có chiều dài 7 mét, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân vì nằm trên trục đường huyết mạch của địa phương, nối từ đường Hồ Chí Minh đi trung tâm xã.

Trả lời phỏng vấn của Vietnamnet, ông Hoàng Phạm Thọ, Chủ tịch UBND xã Thanh Mỹ cho biết: "Nếu không có đoàn của ca sĩ Thủy Tiên thì xã không biết lấy đâu ra kinh phí để khắc phục".

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Thanh Mỹ, tổng chi phí để thi công cầu Khe Liệu là 1 tỷ đồng. Ngoài ra, ngay phía trên cầu có treo biển ghi rõ đơn vị hỗ trợ xây cầu là "Các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước cùng gia đình ca sĩ Thủy Tiên – Công Vinh".

thuy tien 2
Những vết nứt, hỏng nặng ở phần móng cầu - Ảnh: Cảnh Thắng/Dân Việt

Tuy vậy, theo ghi nhận từ phóng viên của báo Dân Việt vào ngày 28/10, cầu Khe Liệu sau 4 tháng bàn giao, tức là từ tháng 6/2021 đến nay, đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn, xuống cấp nghiêm trọng.

Sau khi trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, chủ đầu tư của công trình, ông Nguyễn Hữu Dũng trả lời: "Việc này tôi mới biết đây, do có việc gia đình quan trọng nên tôi chưa thể lên huyện Thanh Chương kiểm tra công trình được.

Hiện, tôi đã liên hệ với đơn vị thi công yêu cầu họ đi kiểm tra, nếu xuất hiện hiện tượng nứt nẻ, hư hỏng ở hạng mục nào thì yêu cầu họ bảo hành hạng mục đó. Đây là công trình từ thiện nên tôi kiểm tra rất sát sao..."

Theo thông tin từ Tiền Phong, đại diện nhà thầu xây dựng mới cầu Khe Liệu là bà Vũ Thị Lan Anh, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế đô thị Thanh Chương đã ký với chủ đầu tư là ông Nguyễn Hữu Dũng.

Sam chính thức lên tiếng giải thích mối quan hệ với 'ông trùm' Điền Quân, làm rõ nghi vấn 'bất hòa' với Nathan Lee

Sam chính thức lên tiếng giải thích mối quan hệ với 'ông trùm' Điền Quân, làm rõ nghi vấn 'bất hòa' với Nathan Lee

Phía Sam mới đây đã chính thức có lời giải đáp tất cả các tin đồn chưa xác thực về mình trong thời gian qua.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Thủy Tiên Thủy Tiên làm từ thiện cầu Khe Liệu

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 42 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?