Giữa lúc cõi mạng đang xôn xao vì chuyện 'người thứ ba' chen chân vào hôn nhân của D.L.A, cư dân mạng 'đào' lại phát ngôn 'GẮT' của Quỳnh Thư về 'TUESDAY'

Thời gian gần đây, trên MXH xuất hiện một đoạn clip được cư dân mạng đồn đoán là diễn viên Quỳnh Thư ăn mặc gợi cảm bước ra khỏi nhà của D.L.A trước tin đồn hôn nhân của người này và D.L.A đang trên đà tan vỡ. Tuy nhiên, nữ diễn viên này vẫn chưa có bất kỳ lời hồi đáp nào cho sự việc này.



Quỳnh Thư vẫn chưa lên tiếng sau clip xuất hiện tại nhà riêng của ông xã D.L.A - Ảnh: Internet

Trước đó, vào năm 2020, trong một cuộc phỏng vấn với Trí Thức Trẻ, khi được hỏi về vấn đề người thứ ba trong chuyện tình cảm, Quỳnh Thư đã "say no" cho việc này. Nữ diễn viên khẳng định mình sẽ không ở bên cạnh một người ngoại tình và cũng sẽ không trở thành một người thứ ba trong bất kỳ trường hợp nào.