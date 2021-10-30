Giữa lúc cõi mạng đang xôn xao vì chuyện 'người thứ ba' chen chân vào hôn nhân của D.L.A, cư dân mạng 'đào' lại phát ngôn 'GẮT' của Quỳnh Thư về 'TUESDAY'

Quỳnh Thư từng thẳng thắn tuyên bố rằng bản thân sẽ không trở thành người thứ ba trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
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Thời gian gần đây, trên MXH xuất hiện một đoạn clip được cư dân mạng đồn đoán là diễn viên Quỳnh Thư ăn mặc gợi cảm bước ra khỏi nhà của D.L.A trước tin đồn hôn nhân của người này và D.L.A đang trên đà tan vỡ. Tuy nhiên, nữ diễn viên này vẫn chưa có bất kỳ lời hồi đáp nào cho sự việc này.
Trước đó, vào năm 2020, trong một cuộc phỏng vấn với Trí Thức Trẻ, khi được hỏi về vấn đề người thứ ba trong chuyện tình cảm, Quỳnh Thư đã "say no" cho việc này. Nữ diễn viên khẳng định mình sẽ không ở bên cạnh một người ngoại tình và cũng sẽ không trở thành một người thứ ba trong bất kỳ trường hợp nào.
"Điều tối kị nhất của Quỳnh Thư trong tình yêu là ngoại tình. Anh ta có thể không quá giàu, không quá đẹp trai, nhưng anh ta nhất định phải tử tế và không được ngoại tình...Quỳnh Thư không thích người thứ ba và tôi cũng sẽ không để bản thân mình trở thành người thứ ba trong bất kì hoàn cảnh nào." - Quỳnh Thư chia sẻ.
Có thể thấy, quan điểm vào năm 2020 của Quỳnh Thư rất đúng với tâm lý của đại đa số chị em khi không muốn trở thành "Tuesday" trong chuyện tình cảm.