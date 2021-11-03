Ca sĩ Chí Thành nói với cô ruột: 'Chắc con không sống được lâu nữa'

Hậu trường 03/11/2021 15:35

Trong khi sức khỏe đang nguy kịch, ca sĩ Chí Thành ngậm ngùi nói với cô ruột của mình rằng sức khỏe anh có thể sẽ không duy trì được lâu nữa...

Gần đây, thông tin sức khỏe của ca sĩ Chí Thành (nghệ danh Fame Chí Thành) đang rơi vào trạng thái nguy kịch do viêm gan B, tổn thương phổi, dạ dày, suy dinh dưỡng nặng khiến các đồng nghiệp và khán giả, những người yêu quý anh chàng không khỏi xót xa.

Chí Thành là một nam ca sĩ đầy nghị lực khi mẹ anh ra đi khi anh mới 12 tuổi, vào năm 2014 thì cha anh cũng mất. Có lẽ vì vậy, nam ca sĩ lựa chọn việc sống một mình trong suốt nhiều năm, đã vậy anh còn là một người sống nội tâm cho nên ngay cả người thân của anh cũng chỉ mới biết về tình trạng sức khỏe của anh vào những ngày gần đây.

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Những hình ảnh mới nhất về ca sĩ Chí Thành, do bệnh tật, cân nặng của anh chỉ còn 40kg - Ảnh: Internet

"Thành trước nay làm đủ mọi việc, mướn nhà ở cùng một người bạn. Trong thời gian dịch, Thành về ở cùng em trai họ ở lầu 4, đường Dương Quảng Hàm, Gò Vấp. Thành là người khép kín, dù khó khăn cũng không mở lòng nói với ai, Thành giấu bệnh nên người nhà vẫn nghĩ Thành đang sống tốt.

Khi thấy ảnh của Thành, tôi nhắn tin hỏi thăm và chạy qua nhà thì Thành bảo giờ rất mệt, sức khỏe không tốt nên không đi xuống mở cửa được. Tôi mang thuốc dinh dưỡng qua nhờ người đưa lên cho Thành. Ba ngày sau, Thành nói với tôi là: 'Chắc con không sống được bao lâu nữa'. Lúc đó tôi chạy qua đưa Thành vào bệnh viện 175." - Cô ruột của Chí Thành chia sẻ.

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Chí Thành lộ rõ vẻ mệt mỏi và dấu hiệu sụt cân thấy rõ - Ảnh: FBNV

Tuy vậy, sau khi nhập viện, Chí Thành lại một mực muốn xuất viện, uống thuốc tại nhà vì lo về vấn đề viện phí. Tối ngày 1/11, gia đình của anh đã đưa anh về nhà nhưng vì thời gian tại nhà nam ca sĩ lại ho nhiều, mệt và khó thở nên lại phải nhập viện vào ngày chiều ngày 2/11.

"Hôm đầu tiên ở bệnh viện 175, cô chăm Thành lúc nguy kịch. Thành bảo muốn về nhà vì sức khỏe rất yếu, về nhà sẽ đỡ gánh nặng cho gia đình vì Thành biết bà nội và mọi người cũng khó khăn. Bệnh viện đồng ý cho Thành xuất viện về nhà uống thuốc nhưng về nhà thấy Thành ho nhiều, mệt không thở nổi nên chiều qua đưa vào viện lại.

Hiện tại, Thành đã được truyền oxy nên thở ổn hơn. Giờ cậu Thành đang chăm sóc trong bệnh viện." - Cô ruột của Chí Thành cho biết thêm.

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Chí Thành (ở giữa) khi đạt danh hiệu Quán quân Ngôi Sao Phương Nam 2015 - Ảnh: Ngoisao.net

Thời điểm hiện tại, Chí Thành đang được nhiều đồng nghiệp thân thiết kêu gọi đóng góp để giúp đỡ nam ca sĩ có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn.

Ca sĩ Fame Chí Thành sinh năm 1996, tên thật là Phạm Chí Thành. Nam ca sĩ từng góp mặt trong chương trình Nhân Tố Bí Ẩn 2014 và đoạt ngôi vị Quán quân Ngôi Sao Phương Nam 2015. Hiện tại, Chí Thành chủ yếu đi hát ở các phòng trà và quán bar ở TP.HCM để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

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