Hoài Lâm bị netizen quở trách chuyện công khai người mới, vợ cũ liền 'ghi điểm' vì lên tiếng bênh vực

Vợ cũ của Hoài Lâm là Cindy Lư mới đây đã nhận được nhiều lời khen ngợi khi lên tiếng bênh vực chồng cũ ở thời điểm nhạy cảm hiện tại.

Hoài Lâm và Cindy Lư là một trong những cặp đôi đình đám trong showbiz Việt, cả hai bên nhau một thời gian dài và chính thức chia tay vào tháng 6/2020 nhưng đến khoảng giữa năm 2021 thì cả hai mới chia sẻ thông tin này. Ngay thời điểm đó, Cindy Lư cũng đang vui vẻ bên Đạt G còn Hoài Lâm về quê, tạm xa ánh đèn sân khấu một thời gian. Hoài Lâm công khai bạn gái mới sau hơn 1 năm ly hôn với Cindy Lư - Ảnh: FBNV Ngày 4/11 vừa qua, trên trang cá nhân của mình, Hoài Lâm đã chia sẻ hình ảnh về người yêu mới. Ngoài ra, nam ca sĩ còn khiến cộng đồng mạng một phen dậy sóng khi cập nhật tình trạng mối quan hệ là "đã kết hôn" với người đẹp này.

Thậm chí, Hoài Lâm còn để chế độ đã kết hôn với cô gái này - Ảnh: Chụp màn hình Trước động thái này của chồng cũ, Cindy Lư tỏ ra khá bình thản, thậm chí, cháu gái NS Bảo Quốc còn đăng ảnh đi chơi với các các như không có gì xảy ra. Dưới phần bình luận, có một người đã bình luận trách móc Hoài Lâm rằng: "Vợ đẹp con ngoan vậy mà không hiểu sao ông Lâm chắc bị vấn đề". Ngay sau đó, Cindy Lư đã phản hồi lại bình luận này theo hướng bênh vực chồng cũ. Cô khẳng định chuyện giữa hai người chỉ còn là quá khứ và cả hai sẵn sàng chúc phúc cho nhau nếu như người kia có bến đỗ mới.

Cindy Lư bênh vực chồng cũ, ngầm khẳng định cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp - Ảnh: Chụp màn hình "Dạ em nghĩ chuyện vợ chồng là duyên nợ, có thể tụi em nợ nhau 1 đoạn, nợ 2 bạn nhỏ, hết nợ rồi thì cũng không cãi số được. Chỉ chắc chắn 1 điều cả em và ba Gà Cún đều tự hào khi sinh ra được 2 bạn nhỏ như này, và vẫn chúc phúc cho nhau ở đường sau, vậy là đẹp rồi ạ". Cách ứng xử này của Cindy Lư đã nhận được cơn mưa lời khen từ cư dân mạng. Được biết, kể từ khi công bố ly hôn, Hoài Lâm và vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt với nhau.

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