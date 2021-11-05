Hoài Lâm bị netizen quở trách chuyện công khai người mới, vợ cũ liền 'ghi điểm' vì lên tiếng bênh vực

Hậu trường 05/11/2021 16:54

Vợ cũ của Hoài Lâm là Cindy Lư mới đây đã nhận được nhiều lời khen ngợi khi lên tiếng bênh vực chồng cũ ở thời điểm nhạy cảm hiện tại.

Hoài LâmCindy Lư là một trong những cặp đôi đình đám trong showbiz Việt, cả hai bên nhau một thời gian dài và chính thức chia tay vào tháng 6/2020 nhưng đến khoảng giữa năm 2021 thì cả hai mới chia sẻ thông tin này. Ngay thời điểm đó, Cindy Lư cũng đang vui vẻ bên Đạt G còn Hoài Lâm về quê, tạm xa ánh đèn sân khấu một thời gian.

hoai lam 1
Hoài Lâm công khai bạn gái mới sau hơn 1 năm ly hôn với Cindy Lư - Ảnh: FBNV

Ngày 4/11 vừa qua, trên trang cá nhân của mình, Hoài Lâm đã chia sẻ hình ảnh về người yêu mới. Ngoài ra, nam ca sĩ còn khiến cộng đồng mạng một phen dậy sóng khi cập nhật tình trạng mối quan hệ là "đã kết hôn" với người đẹp này.

hoai lam 2
Thậm chí, Hoài Lâm còn để chế độ đã kết hôn với cô gái này - Ảnh: Chụp màn hình

Trước động thái này của chồng cũ, Cindy Lư tỏ ra khá bình thản, thậm chí, cháu gái NS Bảo Quốc còn đăng ảnh đi chơi với các các như không có gì xảy ra. Dưới phần bình luận, có một người đã bình luận trách móc Hoài Lâm rằng: "Vợ đẹp con ngoan vậy mà không hiểu sao ông Lâm chắc bị vấn đề".

Ngay sau đó, Cindy Lư đã phản hồi lại bình luận này theo hướng bênh vực chồng cũ. Cô khẳng định chuyện giữa hai người chỉ còn là quá khứ và cả hai sẵn sàng chúc phúc cho nhau nếu như người kia có bến đỗ mới.

hoai lam 3
Cindy Lư bênh vực chồng cũ, ngầm khẳng định cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp - Ảnh: Chụp màn hình

"Dạ em nghĩ chuyện vợ chồng là duyên nợ, có thể tụi em nợ nhau 1 đoạn, nợ 2 bạn nhỏ, hết nợ rồi thì cũng không cãi số được. Chỉ chắc chắn 1 điều cả em và ba Gà Cún đều tự hào khi sinh ra được 2 bạn nhỏ như này, và vẫn chúc phúc cho nhau ở đường sau, vậy là đẹp rồi ạ".

Cách ứng xử này của Cindy Lư đã nhận được cơn mưa lời khen từ cư dân mạng. Được biết, kể từ khi công bố ly hôn, Hoài Lâm và vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt với nhau.

Lộ bằng chứng Hồ Văn Cường bị oan, không hề hỗn láo với cha ruột như cộng sự Phi Nhung đã nói?

Lộ bằng chứng Hồ Văn Cường bị oan, không hề hỗn láo với cha ruột như cộng sự Phi Nhung đã nói?

Chi tiết đắt giá này cho thấy Hồ Văn Cường đã bị oan, nam ca sĩ trẻ không hề hỗ láo với bố ruột như cộng sự của cố NS Phi Nhung đã nói trước đó.

Xem thêm
Từ khóa:   Cindy Lư người yêu mới của Hoài Lâm Hoài Lâm kết hôn

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 4 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 5 giờ 28 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 5 giờ 58 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 6 giờ 28 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 7 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?