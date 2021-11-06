Đạo diễn Lê Hoàng 'lại' gây tranh cãi khi đưa ra quan điểm về chuyện 'nhậu' của đàn ông Việt

Hậu trường 06/11/2021 13:38

Theo đó, đạo diễn Lê Hoàng khẳng định rằng "nhậu" chưa bao giờ là một văn hóa cả.

Trong một Talkshow mới đây, đạo diễn Lê Hoàng đã đưa ra quan điểm của mình về chuyện "nhậu" của đàn ông Việt. phát ngôn này của ông lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

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Lê Hoàng và Hứa Minh Đạt tranh luận về vấn đề 'nhậu' của đàn ông Việt

Cụ thể, một vấn đề được đặt ra là: "Đồ uống có cồn vào người sẽ giúp chúng ta dễ bộc bạch và dễ tha thứ hơn cho nhau và điều đó xấu hay không, phụ thuộc vào cách nhậu và cá tính mỗi người". Người này còn cho rằng một phần đàn ông đi nhậu là vì phụ nữ đã không tạo ra được không khí ấm cúng trong gia đình để người chồng có thể bỏ nhậu mà trở về nhà.

Khi nghe xong vấn đề trên, đạo diễn Lê Hoàng khẳng định người đi nhậu sẽ được chia làm hai nhóm, một bên thì ham mê đồ có cồn còn một bên thì là ham bạn bè. Ngoài ra, vị đạo diễn này còn thẳng thắn gạt bỏ suy nghĩ của nhiều người rằng đàn ông đi nhậu để bàn công việc.

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Đạo diễn Lê Hoàng khẳng định người đi nhậu sẽ được chia làm hai nhóm, một bên thì ham mê đồ có cồn còn một bên thì là ham bạn bè

"Theo tôi, đàn ông nhậu bởi vì họ không có thú vui gì khác, nên đừng lôi lí do công việc ra biện minh." - Lê Hoàng nói. Ông củng cố thêm lập luận của mình rằng đàn ông ở phương Tây cũng thường xuyên đi nhậu nhưng họ lại không bao giờ bàn công việc ở quán nhậu cả.

Tuy vậy, diễn viên Hứa Minh Đạt lại lên tiếng phản bác, anh cho rằng, đàn ông nếu không đi nhậu sẽ làm mất đi nhiều cơ hội trong tương lai. Ngoài ra, anh cho rằng nếu có một người xếp rủ nhân viên đi nhậu nhưng nhân viên lại từ chối thì người xếp kia sẽ nghĩ rằng anh ta đang không tôn trọng mình. Đặc biệt, nam diễn viên khẳng định "nhậu cũng chính là văn hóa của người Việt".

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Diễn viên Hứa Minh Đạt cho rằng, đàn ông nếu không đi nhậu sẽ làm mất đi nhiều cơ hội trong tương lai

Ngay lập tức, đạo diễn Lê Hoàng liền phản pháo lại, ông cho rằng, nếu có vị sếp nào lại đi đánh giá nhân viên của mình qua việc nhậu thì người xếp đó cũng không ra gì. Không những thế, ông còn khẳng định, nhậu chưa bao giờ là văn hóa của người Việt cả.

"Cái đó trong cuộc sống sẽ có nhưng sếp đánh giá nhân viên qua việc nhậu thì tôi nói thẳng, ông sếp đó cũng chẳng ra gì. Hơn nữa, nhậu chưa bao giờ là văn hóa. Tại sao nhậu lại là văn hóa được?" - Lê Hoàng nói.

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Đạo diễn Lê Hoàng khẳng định rằng 'nhậu' chưa bao giờ là văn hóa cả

Ảnh: Chụp màn hình

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Từ khóa:   đạo diễn Lê Hoàng Hứa Minh Đạt văn hóa nhậu

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