Sao nữ Việt xấu xí khi mang bầu: Kẻ được chồng cưng nựng, người đau khổ vì bị phụ bạc

Tuy vậy, có rất nhiều ngôi sao sau khi có mang lại xuống sắc thấy rõ, có thể dễ dàng kể đến những cái tên như Đặng Thu Thảo , Vy Oanh, Phan Như Thảo ,... Tuy nhiên, những người đẹp này có một điểm khác xa nhau chính là cách mà chồng đối đãi với mình khi đang mang thai.

Nhiều sao nữ Việt sau khi lấy chồng và sinh con thì nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp, đã vậy còn lấy chồng đại gia nên nhiều người cho rằng dù cho khi sinh con những sao nữ này vẫn cứ đẹp.

Bé Bo - con trai của Hòa Minzy và bạn trai thiếu gia là một trong những nhóc tỳ nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng vì sở hữu vẻ ngoài đáng yêu và lém lỉnh. Mối tình của nữ ca sĩ cùng với bạn trai cũng được nhiều người mến mộ.

Chiếc bụng rạn đỏ của Hòa Minzy khi mang bầu con trai - Ảnh: FBNV

Sau khi sinh bé Bo, Hòa Minzy đã tiết lộ những bức ảnh chụp lại chiếc bụng đầy vết rạn của mình thời kỳ đang mang thai khiến nhiều người hết sức thương cảm. Tuy vậy, Minh Hải - bạn trai doanh nhân của Hòa Minzy đã động viên cô trên MXH: "Không sao, vẫn đẹp, bố vẫn rất yêu." khiến netizen lại được dịp cảm thán.

Vy Oanh

Bà mẹ 3 con nổi tiếng của showbiz Việt từng tiết lộ trong hai lần mang thai đầu tiên cô "xấu như heo nái, xấu không còn gì để xấu" vì lần nào cô cũng tăng đến hơn 20kg khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn. Ngoài ra, vì thay đổi nội tiết tố khi mang bầu khiến cô bị mụn, nám và cơ thay đổi nhiều.

Vy Oanh miêu tả mình trong hai lần mang thai đầu tiên là 'xấu như heo nái, xấu không còn gì để xấu' - Ảnh: FBNV

Tuy vậy, nữ ca sĩ tiết lộ, mỗi lần mang thai chồng cô đều kề cận, dù bận rộn công việc thì anh luôn dành thời gian để chăm sóc mẹ bầu và các con. Ngoài ra, anh còn thuê thêm người giúp việc để đỡ đần vợ trong cuộc sống thường ngày.

Phan Như Thảo

Phan Như Thảo lộ vóc dáng mũm mĩm sau khi sinh - Ảnh: Internet

Từng là một người mẫu khá nổi tiếng nhưng sau khi yên bề gia thất, người đẹp lại kín tiếng hơn hẳn. Gần đây, những bức ảnh của cô khi đang trong thai kỳ bất ngờ được chia sẻ lại trên mạng xã hội, trong ảnh, Phan Như Thảo lộ rõ nọng cằm và vóc dáng mũm mĩm, người đẹp còn tiếp lộ cô đã tăng đến 30kg khi mang thai tới tháng thứ 9.

Ông xã của Phan Như Thảo luôn kề bên và chăm sóc cô - Ảnh: FBNV

Tuy vậy, đại gia Đức An - ông xã của Phan Như Thảo vẫn dành cho cô những lời khen có cánh. Trong khi mang thai hay khi đã sinh con, anh luôn dành thời gian đưa cô đi chơi, xem phim để giảm stress. Đồng thời, anh cũng luôn chu toàn việc dinh dưỡng của mẹ bầu.

Đặng Thu Thảo

Đặng Thu Thảo và chồng đại gia trong ngày cưới - Ảnh: Internet

Những ngày vừa qua, lùm xùm hôn nhân của Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo và chồng cũ thu hút được sự quan tâm đông đảo của dư luận. Theo lời kể của Đặng Thu Thảo, khi cô đang bầu bí, chồng cũ đã phụ bạc cô, ngoại tình và đánh đập cô không nương tay.

Ngoại hình thay đổi rõ rệt của Hoa hậu Đại dương khi mang thai - Ảnh: FBNV

Cô cho biết, khi mang bầu nhan sắc của cô thay đổi khá nhiều, mặt nổ mụn và thân hình phát tướng hơn trước nhiều vì vậy cô đã bị chồng chán chê mà tìm niềm vui khác. Cô tâm sự về cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình: "Lỗi lớn nhất của phụ nữ để chồng ngoại tình là nhan sắc xấu khi mang bầu, không thể làm ra tiền và không có gì trong tay chỉ còn duy nhất người chồng".