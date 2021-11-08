Sao nữ Việt xấu xí khi mang bầu: Kẻ được chồng cưng nựng, người đau khổ vì bị phụ bạc

Hậu trường 08/11/2021 15:12

Nhiều sao nữ Việt khi mang bầu dù nhan sắc héo úa vẫn được chồng "cưng như trứng mỏng", khác hẳn so với Đặng Thu Thảo - nàng hậu mới đây tố chồng cũ phụ bạc và ra tay đánh đập khi cô đang bụng mang dạ chửa.

Nhiều sao nữ Việt sau khi lấy chồng và sinh con thì nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp, đã vậy còn lấy chồng đại gia nên nhiều người cho rằng dù cho khi sinh con những sao nữ này vẫn cứ đẹp.

Tuy vậy, có rất nhiều ngôi sao sau khi có mang lại xuống sắc thấy rõ, có thể dễ dàng kể đến những cái tên như Đặng Thu Thảo, Vy Oanh, Phan Như Thảo,... Tuy nhiên, những người đẹp này có một điểm khác xa nhau chính là cách mà chồng đối đãi với mình khi đang mang thai.

Hòa Minzy

sao nu viet 1
Hòa Minzy và doanh nhân Minh Hải có với nhau một nhóc tỳ vô cùng đáng yêu là bé Bo - Ảnh: FBNV

Bé Bo - con trai của Hòa Minzy và bạn trai thiếu gia là một trong những nhóc tỳ nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng vì sở hữu vẻ ngoài đáng yêu và lém lỉnh. Mối tình của nữ ca sĩ cùng với bạn trai cũng được nhiều người mến mộ.

sao nu viet 2
Chiếc bụng rạn đỏ của Hòa Minzy khi mang bầu con trai - Ảnh: FBNV

Sau khi sinh bé Bo, Hòa Minzy đã tiết lộ những bức ảnh chụp lại chiếc bụng đầy vết rạn của mình thời kỳ đang mang thai khiến nhiều người hết sức thương cảm. Tuy vậy, Minh Hải - bạn trai doanh nhân của Hòa Minzy đã động viên cô trên MXH: "Không sao, vẫn đẹp, bố vẫn rất yêu." khiến netizen lại được dịp cảm thán.

Vy Oanh

Bà mẹ 3 con nổi tiếng của showbiz Việt từng tiết lộ trong hai lần mang thai đầu tiên cô "xấu như heo nái, xấu không còn gì để xấu" vì lần nào cô cũng tăng đến hơn 20kg khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn. Ngoài ra, vì thay đổi nội tiết tố khi mang bầu khiến cô bị mụn, nám và cơ thay đổi nhiều.

sao nu viet 3
Vy Oanh miêu tả mình trong hai lần mang thai đầu tiên là 'xấu như heo nái, xấu không còn gì để xấu' - Ảnh: FBNV

Tuy vậy, nữ ca sĩ tiết lộ, mỗi lần mang thai chồng cô đều kề cận, dù bận rộn công việc thì anh luôn dành thời gian để chăm sóc mẹ bầu và các con. Ngoài ra, anh còn thuê thêm người giúp việc để đỡ đần vợ trong cuộc sống thường ngày.

Phan Như Thảo

sao nu viet 4
Phan Như Thảo lộ vóc dáng mũm mĩm sau khi sinh - Ảnh: Internet

Từng là một người mẫu khá nổi tiếng nhưng sau khi yên bề gia thất, người đẹp lại kín tiếng hơn hẳn. Gần đây, những bức ảnh của cô khi đang trong thai kỳ bất ngờ được chia sẻ lại trên mạng xã hội, trong ảnh, Phan Như Thảo lộ rõ nọng cằm và vóc dáng mũm mĩm, người đẹp còn tiếp lộ cô đã tăng đến 30kg khi mang thai tới tháng thứ 9.

sao nu viet 5
Ông xã của Phan Như Thảo luôn kề bên và chăm sóc cô - Ảnh: FBNV

Tuy vậy, đại gia Đức An - ông xã của Phan Như Thảo vẫn dành cho cô những lời khen có cánh. Trong khi mang thai hay khi đã sinh con, anh luôn dành thời gian đưa cô đi chơi, xem phim để giảm stress. Đồng thời, anh cũng luôn chu toàn việc dinh dưỡng của mẹ bầu.

Đặng Thu Thảo

sao nu viet 6
Đặng Thu Thảo và chồng đại gia trong ngày cưới - Ảnh: Internet

Những ngày vừa qua, lùm xùm hôn nhân của Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo và chồng cũ thu hút được sự quan tâm đông đảo của dư luận. Theo lời kể của Đặng Thu Thảo, khi cô đang bầu bí, chồng cũ đã phụ bạc cô, ngoại tình và đánh đập cô không nương tay.

sao nu viet 7
Ngoại hình thay đổi rõ rệt của Hoa hậu Đại dương khi mang thai - Ảnh: FBNV

Cô cho biết, khi mang bầu nhan sắc của cô thay đổi khá nhiều, mặt nổ mụn và thân hình phát tướng hơn trước nhiều vì vậy cô đã bị chồng chán chê mà tìm niềm vui khác. Cô tâm sự về cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình: "Lỗi lớn nhất của phụ nữ để chồng ngoại tình là nhan sắc xấu khi mang bầu, không thể làm ra tiền và không có gì trong tay chỉ còn duy nhất người chồng".

Nguyên Vũ hứa sẽ giúp Đặng Thu Thảo 'đẹp lên' sau khi chồng cũ của cô dọa kiện

Nguyên Vũ hứa sẽ giúp Đặng Thu Thảo 'đẹp lên' sau khi chồng cũ của cô dọa kiện

Ca sĩ Nguyên Vũ mới đây đã hứa sẽ giúp Hoa hậu Đặng Thu Thảo lấy lại nhan sắc như xưa để "kẻ ấy" phải nuối tiếc sau khi biết được thông tin cô đã bị chồng cũ dọa kiện.

Xem thêm
Từ khóa:   Đặng Thu Thảo Phan Như Thảo Hoa hậu Đại dương

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 5 giờ 31 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 6 giờ 1 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 6 giờ 31 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 7 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?